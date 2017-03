\ BUSINESS HITS: Harga Emas Antam Kian Meredup\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) hari ini kembali turun Rp2.000 per gram menjadi Rp589.000 dari harga sebelumnya Rp591.000. Menurut catatan Okezone, harga emas antam turun selama empat hari berturut sejak Selasa.

Melansir Logammulia, Kamis (9/3/2017), untuk harga beli kembali (buy back) ikut turun Rp4.000 ke Rp517.000 per gram.

Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.138.000 atau Rp569.000 per gram. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.412.500 per bar, dengan harga per gram Rp565.000.

