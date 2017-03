\Untung Rp1,8 Juta, Bisnis Souvenir Pernikahan Balik Modal dalam 2 Bulan!\

JAKARTA - Sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam pesta pernikahan adalah adanya souvenir pernikahan. Seakan-akan hal ini adalah sebuah keharusan bagi mereka yang mengadakan pesta pernikahan.

Banyak orang yang tidak sayang untuk mengeluarkan dana besar karena pesta ini dilakukan sekali dalam seumur hidup dan merupakan sebuah acara istimewa. Souvenir pernikahan bisa dijadikan sebagai simbol ucapan terima kasih dari kedua mempelai atas restu dan kehadiran undangan. Oleh karenanya, Anda bisa memilih pembuatan souvenir pernikahan menjadi sebuah bisnis yang bisa diandalkan. Bagaimanakah caranya?

A. Memulai Bisnis

Beberapa hal yang bisa Anda ikuti ketika akan memulai bisnis ini sebagai berikut :

1. Mempersiapkan modal

2. Menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan.

3. Mengumpulkan barang-barang bekas, seperti karton, kardus, dan kertas (sesuai dengan keperluan Anda)

4. Miliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat souvenir, bisa Anda cari lewat buku, temui kreasi sendiri, atau browsing di Internet.

5. Buatlah bentuk-bentuk unik dan menarik dalam souvenir yang Anda buat

B. Hambatan

Beberapa hambatan yang mungkin akan menghadang perjalanan bisnis ini yaitu sebagai berikut :

1. Produk souvenir yang kurang kreatif dan kurang diminati.

2. Peniruan souvenir Anda oleh orang lain dan bisa jadi tiruan tersebut di buat lebih menarik.

3. Pembatalan oleh pembeli yang sudah diproduksi.

4. Karena usahamu ini sangat bergantung juga pada kualitas dan ketepatan waktu. Maka SDM tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas produkmu. So,Anda sebaiknya mencari teman yang memang cukup kompeten dalam bidang tersebut.

C. Strategi Bisnis

1. Promosikan produk souvenir Anda dengan mouth to mouth atau dari mulut ke mulu, bisa juga Anda promosikan lewat leaflet, pamphlet, dan internet. Jika segmen pasar Anda adalah kelas atas, pola promosi melalui internet akan sangat efektif. Jika segmen pasar Anda menengah ke bawah maka membangun jejaring dengan cara menjual produk ke tempat yang banyak dikunjungi masyarakat umum jauh lebih baik.

2. Buatlah sebuah kreasi produk yang unik dan menarik.

3. Berikan pelayanan yang ramah dan tepat waktu dalam pembuatan souvenir.

4. Miliki jiwa kreatif dan inovatif

5. Tentukan pasar yang ingin Anda raih. Jika pasar kelas atas maka souveir Anda harus tampil seeksklusif mungkin.

6. Menerima pesanan untuk berbagai macam souvenir bisa menjadi daya tarik konsumen karena setiap orang memiliki keinginan dan selera berbeda.

7. Usahakan untuk meminimalisasi biaya produksi sehingga Anda dapat menawarkan harga yang kompetitif pada pelanggan.

8. Puaskan konsumen lama, dan Anda akan mendapatkan konsumen baru.

D. Analisis Bisnis

Modal Awal Gunting dan penggaris (berbagai variasi) cutter 5 buah) Rp 1.000.000 Cutter 5 Buah Rp 20.000 Jumlah Rp 120.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.500,00 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Biaya penyusutan per tahun = (Rp120.000 – Rp1.500) / 4 = Rp29.625,00 per tahun atau sama dengan Rp2.500,00 per bulan.

Bahan baku Rp2.000.000 Lain-lain Rp 300.000 Jumlah Rp2.300.000 Jumlah modal awal Rp2.420.000

Perlengkapan Bahan baku kertas (kertas cantik, pita lem tinda dll) Rp1.500.000 Plastik kemasan Rp 250.000 Jumlah Rp1.750.000,00

Perkiraan laba/rugi per bulan

Setiap bulan rata-rata menerima pesanan 2 kali 20 kodi x Rp 100.000,00/ kodi x 2 Rp 4.000.000,00

Biaya-Biaya

Penyusutan Peralatan Rp 2.500 Transportasi Rp150.000 Listrik dan Telepon Rp150.000 Perlengkapan Rp1.750.000 Lain-lain Rp 100.000 Jumlah Rp 2.152.500,0

Laba Bersih

Rp4.000.000,00 – Rp2.152.500

Rp1.847.500,00

Perkiraan modal kembali

Rp2.420.000,00/Rp1.847.500,00 = 1,3 bulan.