\Demam Game Online, Ini Perhitungan Buka Warnet dan Bocoran Omzetnya!\

JAKARTA - Internet kini sudah bukan hal asing lagi buat masyarakat kita. Baik di kota hingga desa. Kini banyak masyarakat mulai gandrung dengan internet, bahkan internet juga banyak menyajikan informasi yang dibutuhkan para pelajar.

Sudah pasti kebutuhan akan penyediaan fasilitas internet makin dibutuhkan mereka. Nah, kamu bisa memanfaatkan fenomena ini untuk berbisnis warnet, warung penyedia internet. Apalagi beberapa pengamat mengatakan bahwa remaja dan anak-anak menjadi pasar besar dan potensial bisnis IT dalam jangka waktu dekat.

A. Memulai Bisnis

Beberapa hal yang bisa kamu ikuti ketika akan memulai bisnis ini sebagai berikut :

1. Kuasai pengetahuan menjalankan komputer dan internet

2. Lengkapi diri dengan pengetahuan tentang peralatan komputer dan provider internet yang cepat dan murah.

3. Persiapan modal untuk mendaftarkan provider internet

4. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana operasional.

5. Cari lokasi strategis yang dekat dengan komunitas anak muda, misalnya kampus dan sekolah.

6. Tentukan harga pemakaian warnet untuk satu jam

7. Sediakan antivirus yang ter-update tiga hari sekali.

8. Jalankan usaha dengan pelayanan terbaik, misalnya memberikan akses internet yang cepat, harga bersaing, tempat yang nyaman dan luas, serta sediakan penjaga yang ramah dan siap membantu kesulitan-kesulitan para pelanggan.

B. Hambatan

Beberapa hambatan yang mungkin akan menghadang perjalanan bisnis ini yaitu sebagai berikut :

1. Peredaran situs porno yang merusak

2. Persaingan antar sesama warnet

3. Jam buka warnet yang overlood dari pagi - malam

4. Perawatan yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat komputer

5. Tekadang jaringan internetnya terputus atau biasa disebut disconnect

6. Program komputer mudah terkena virus.

C. Strategi Bisnis

Berikut beberapa strategi bisnis yang dapat kamu terapkan ketika menjalankan bisnis warnet.

1. Promosi dengan menjadi media cetak misalnya leaflet, pamphlet, brosur.

2. Promosi via mulut ke mulut

3. Membuat nama warnet yang simpel, praktis, mudah diingat dan unik.

4. Menghadirkan tata letak yang nyaman.

5. Lengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan

6. Satu perangkat printer

7. Antivirus yang selalu up to date

8. Pelayanan yang ramah

D. Analisis Bisnis

Modal Awal

Komputer (6 buah) Rp15.000.000 Printer + Scanner Rp 2.000.000 Telepon Rp 1.500.000 Jumlah Rp 18.500.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.500 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Biaya penyusutan per tahun = (Rp18.500.000 – Rp1.500 ) / 4 = Rp4.624.625 per tahun atau sama dengan Rp385.400 per bulan.

Pemasangan Jaringan Internet Rp 8.000.000 Renovasi Tempat Rp1.000.000 Jumlah Rp 9.000.000 Jumlah Modal Awal Rp 27.500.000

E. Perkiraan laba/rugi per bulan

Asumsi pendapatan Rp 300.000 per hari

Rp 300.000 x 30 hari Rp 9.000.000

Biaya-Biaya Penyusutan peralatan Rp 385.400 Langganan Jaringan Warnet Rp1.500.000 Gaji 1 orang pegawai Rp1.000.000 Telepon Rp 300.000 Listrik dan Air Rp 1.000.000 Lain-lain Rp 100.000 Jumlah Rp 4.385.400

Laba Bersih

Rp 9.000.000 – Rp4.385.400 Rp 4.614.600

Perkiraan modal kembali

Rp 9.000.000 /Rp4.385.400 = 2 bulan.

