\8 Orang Wanita Inspiratif di Dunia\

JAKARTA - Hari Wanita Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya, hari ini menjadi hari spesial sebagai bentuk dari penghormatan dunia kepada kaum wanita. Dulunya, sosok wanita selalu dipandang lemah, mudah menyerah dan tidak bisa sukses melebihi pria. Namun, sekarang wanita mampu berjuang keras dan mewujudkan impiannya, bahkan berhasil menciptakan perubahan positif di berbagai sektor hingga mendapat pengakuan dunia.

Kini, wanita memiliki hak mencapai sukses yang setara dengan pria, bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya, menggeluti profesi yang diimpikan dan menciptakan kesuksesan. Emansipasi wanita membuat wanita berhak menjalani pilihan hidupnya, menjadikan wanita berani mewujudkan impian dan kesuksesan tanpa batas.

Sukses adalah hak setiap manusia, dan menjadi wanita sukses dan menginspirasi itu hal yang mungkin Anda lakukan asalkan ada kemauan dan usaha. Tengok 8 pilihan wanita inspiratif dari berbagai dunia yang akan menginspirasi hidup Anda untuk tidak mudah menyerah meraih cita-cita menjadi sukses.

1. Malala Yousafzai

“Let us make our future now, and let us make our dream tomorrow’s reality,” - Malala Yousafzai

Malala Yousafzai adalah sosok perempuan asal Pakistan, menjadi orang termuda yang pernah menerima penghargaan kemanusiaan tertinggi yaitu Nobel Prize pada usia 17 tahun. Malala berkontribusi dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan. Dari negara asalnya, Pakistan, awalnya tidak memperbolehkan kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Malala melakukan suatu gerakan untuk membela hak wanita dari sisi pendidikan. Ia membuat sebuah blog berisi hak-hak para perempuan Timur Tengah.

Usaha Malala tidaklah mulus, ia sempat di kejar oleh para kelompok taliba, disiksa secara fisik sehingga kepala dan lehernya terluka. Tapi itu tidak membuatnya menyerah, ia tetap menjalankan aksi kemanusiannya, sampai pada akhirnya Malala menjadi sosok wanita yang dianggap menjadi pahlawan di negaranya dan meraih prestasi tertinggi di bidang kemanusiaan.

Pesan Moral: Pendidikan adalah hal penting yang sebaiknya tidak disepelekan. Jika saat ini kita bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah, plus dukungan sistem teknologi dan informasi. Maka, maksimalkan diri Anda untuk belajar, menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan Anda.

2. Liliana Natsir

“Kerja keras, disiplin dan pantang menyerah,” – Liliana Natsir

Siapa yang tidak kenal sosok seorang Liliana Natsir si Mutiara dari Manado? Sebagai atlet bulu tangkis Liliana Natsir telah memberikan banyak prestasi luar biasa, salah satunya Liliana telah berhasil menjadikan tim ganda campuran bulu tangkis Indonesia menjadi pemenang pertama di Olimpiade Rio 2016 dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Prestasi lainnya ialah memenangkan kompentisi bulu tangkis internasional tertua All England selama 3 kali berturu-turut, dan meraih medali emas di SEA Games 2011 dalam tim ganda campuran.

Ya, semua prestasi yang berhasil didapatkan oleh Liliana Natsir bukan tanpa perjuangan. Kegigihan dan berlatih terus mengasah kemampuan membuatnya maju. Dia tidak mudah menyerah walaupun telah berkali-kali kalah sampai pada akhirnya penantian panjang dan kerja kerasnya berhasil membawa dia dan tim bulu tangkis Indonesia menang dan dipandang oleh mata dunia.

Pesan Moral : Jangan mudah menyerah, anggap saja segala kegagalan yang pernah dialami adalah sebuah proses belajar dan pengalaman yang berharga. Terus berlatih, dan berlatih, ditambah disiplin agar Anda bisa meraih sukses yang diimpikan.

Baca Juga : 7 Profil Pengusaha Muda dan Sukses di Indonesia

3. Najwa Shihab

"Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius,” - Najwa Shihab

Karir Najwa sebagai seorang jurnalis melesat ketika ia menjadi reporter di Aceh, meliput tentang bencana tsunami yang terjadi pada Desember 2004. Dalam dunia jurnalistik Najwa telah meraih berbagai penghargaan bergengsi yaitu menjadi Jurnalis Terbaik untuk Metro TV pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, Najwa juga terpilih sebagai peserta Senior Journalist Seminar dan menjadi salah satu jurnalis dan pembicara yang mewakilkan Indonesia pada Konvesi Asian American Journalist Association.

Pada tahun 2007 qualitas dari profesionalisme dari Najwa sebagai seorang jurnalis diakui secara internasional, terbukti dari dia menjadi salah satu nominasi di ajang penghargaan bergengsi di Asia yaitu Asian Television Award. Saat ini karir Najwa sebagai seorang jurnalis tetap bersinar dengan menjadi presenter utama dari sebuah acara talkshow politih Mata Najwa yang ditayangkan di televisi swasta Indonesia.

Pesan Moral : Kesungguhan dalam bekerja adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Lakukan hal yang Anda yakini benar dan maksimalkan kemampuan dan potensi Anda miliki untuk apapun bidang yang sedang Anda jalankan.

4. Tavi Gevinson

“What makes a strong female character is a character who has weakness, who has flaws, who is not maybe immediately likeable, but eventually relatable,” - Tavi Gevinson

Tavi Gevinson adalah gadis belia berusia 20 tahun yang pandai memanfaatkan internet sebagai media utamanya untuk berbagi inspirasi dalam bidang fashion keseluruh penjuru dunia. Saat usianya masih 12 tahun, ia telah membuat sebuah blog fashion yang menjadi salah satu blog fashion terfavorit di Amerika yaitu www.thestylerookie.com. Sukses menjadi seorang blogger Tavi Gevinson melebarkan karirnya dalam bidang fashion dengan menjadi seorang penulis dan editor di majalah fashion ternama di Amerika, di usianya yang terbilang masih sangat muda yaitu 20 tahun.

Tidak puas hanya menjadi editor dan penulis, ia juga merambah karir di dunia akting dengan menjadi aktris dan telah membintangi beberapa film. Dalam bidang kemanusian, Tavi terkenal menjadi salah satu anggota forum diskusi dan mendukung gerakan feminism (kelompok yang mendukung kesetaraan perempuan) dan menjadi sosok inspirasi bagi wanita seumurnya untuk berani mencoba berbagai hal dan meraih kesuksesan dengan cara yang positif.

Pesan Moral : Memiliki hobi yang positif bisa menjadi awal mula dari masa depan yang cerah. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah bisa melakukan hal yang disenangi tapi menghasilkan. Jadi tingkatkan terus potensi Anda terhadap bidang yang diminati dan raih kesuksesan yang dicita-citakan.

5. Jeniffer Fan

“Anything is possible and age is not a valid excuse,” Jennifer Fan

Jennifer Fan adalah seorang pebisnis di sektor financial. Fan pertama kali datang ke Amerika untuk memantapkan dirinya di bidang keuangan dengan bersekolah disana pada usia 19 tahun. Menjadi intern di Bank of America, dan mulai belajar trading dan investasi dari sana. Dari sana Fan bertekad akan sepenuhnya terjun kedalan dunia bisnis dan keuangan.

Setelah lulus, Fan memustuskan bekerja di Morgan Stanley, ia belajar lebih banyak lagi mengenai trading dan investasi dengan menemui berbagai macam orang. Hingga akhirnya, pada 2012, Fan mendirikan perusahaannya sendiri bernama Arbalet Capital adalah perusahaan yang berinvestasi pada bidang energi dan agrikultur.

Di usianya yang terbilang masih muda saat itu 29 tahun Fan telah menjadi seorang Founder dan CEO untuk perusahaannya. Fan juga di sebut sebagai “Youngest Wall Street Veteran” oleh majalah Forbes pada tahun 2013 karena prestasi dalam bidang bisnis investasi yang diraihnya.

Pesan Moral : Berani mengambil risiko adalah tindakan yang penting dalam mengawali kesuksesan karir, apabila selalu berada di zona nyaman tidak akan membawa Anda kemajuan. Perbanyak pengalaman, tidak berhenti belajar, selalu mencoba dan melakukan yang terbaik.

6. Dian Pelangi

“Be an inspiration, not an imitation,” – Dian Pelangi

Dian Pelangi adalah sosok yang banyak menginspirasi para wanita Indonesia terutama para pemakai hijab. Dian bergerak dalam bidang fashion, ia adalah sosok yang membangkitkan nama Indonesia dalam bidang fashion terutama pakaian untuk para wanita muslim. Awalnya, menjadi seorang desainer bukanlah cita-cita seorang Dian Pelangi, tapi keinginan orang tuanya. Ia menempuh pendidikan dalam bidang pakaian mulai dari SMK sampai perguruan tinggi, hingga akhirnya fashion dan agama menginpirasinya untuk menjadi seorang desainer khusus busana muslim.

Tidak puas hanya bisa memperlihatkan hasil karyanya di Indonesia, Dian Pelangi pun ikut meramaikan pasar fashion dunia dengan pagelaran busana muslimnya secara Internasional di beberapa negara. Sosok Dian Pelangi tidak hanya menjadi seorang desainer busana muslim yang sukses, tapi menjadi sosok inspirasi bagi para wanita muslim di seluruh dunia dengan membuktikan bahwa busana muslim bisa terlihat cantik dan menawan walau tertutup.

Pesan Moral : Terkadang pilihan orang tua seperti pendidikan bisa menjadi jalan untuk kita meraih sukses dan menemukan passion kita. Kunci suksesnya, berani melakukan hal yang kita yakini. Terus mengasah kreatifitas dan berani menjadi berbeda dan tidak terbawa arus.

Baca Juga : 10 Orang Terkaya di Dunia Ini Ternyata Tidak Lulus Kuliah

7. Sri Mulyani

“Begitu banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa wanita adalah yang paling rentan tetapi juga kekuatan terbesar untuk kemajuan ekonomi,” - Sri Mulyani

Sri Mulyani ada Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2005 menjabat posisi tersebut selama 3 tahun sebelum akhirnya berpindah jabatan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2008. Selama karirnya di pemerintahan Sri Mulyani berhasil meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik pada tahun 2006 versi Emerging Markets dan menjadi wanita paling berpengaruh no 23 versi majalah forbes tahun 2008 karena berhasil memberikan banyak terobosan, termasuk membersihkan kementrian dari KKN dan birokrasi yang rumit.

Sempat tersandung kasus mengenai keterkaitannya terhadap kasus bailout Bank Century, justru bukannya terpuruk sosok Sri Mulyani semakin dikagumi oleh mata dunia karena membuktikan dirinya memang jujur dan bersih dari kasus tersebut dengan berhasil menjadi wanita Indonesia pertama yang diangkat menjadi Direktur Pelaksana oleh Bank dunia pada tahun 2010. Pada tahun 2016 Sri Mulyani akhirnya kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan atas panggilan Bapak Presiden Jokowi, setelah 5 tahun memegang jabatan penting di Bank dunia.

Pesan Moral : Konsistensi dan kejujuran terhadap apapun yang Anda kerjakan adalah hal yang penting untuk dilakukan demi mencapai kesuksesan yang selalu Anda inginkan.

8. Michelle Obama

“You don't have to be somebody different to be important. You're important in your own right,” - Michelle Obama

Michelle Obama menjadi Ibu negara Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga 2017. Michelle tidak hanya mencetak sejarah sebagai ibu negara kulit hitam pertama di Amerika Serikat tetapi juga telah memberikan banyak kontribusi positif untuk berbagai bidang seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan. Michelle telah membuktikan kepada banyak orang bahwa menjadi Ibu Negara tidaklah hanya menjadi pendamping presiden tapi juga bisa ikut memberikan perubahan yang positif untuk negara.

Sebelum menjadi seorang tokoh inspirasi seperti saat ini, Michelle Obama dulu banyak mengalami diskriminasi karena warna kulit yang dia miliki. Dia sendiri mengakui dulu banyak yang skeptis terhadap kemampuannya untuk bisa kuliah di perguruan tinggi terbaik, karena dia adalah wanita kulit hitam. Michelle pun membuktikan bisa melanjutkan pendidikan di Universitas terbaik Amerika, yakni Harvard University, sampai S2 dibidang ekonomi dan hukum, meskipun dia bukan berasal dari keluarga yang kaya.

Pesan Moral : Yang terpenting bukanlah pendapat orang lain, tapi bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri. Saat Anda berpikir bahwa Anda bisa dan mampu melakukan apa saja, semuanya menjadi mungkin untuk diwujudkan.

Jadi diri Sendiri dan Lakukan Yang Terbaik

Tokoh-tokoh wanita inspiratif di atas memiliki cerita perjuangan yang berliku untuk mencapai kesuksesan. Selain sukses, mereka juga mampu memberikan inpirasi yang positif kepada orang-orang sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa wanita mempunyai kekuatan dari dirinya sendiri untuk sukses dan berkontribusi positif kepada masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya.

Anda tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri Anda sendiri, dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk hal apapun yang Anda sedang tekuni, baik itu pengusaha, pekerja atau ibu rumah tangga. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi Anda di mana pun Anda berada.