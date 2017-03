\Tidak Akrab dengan Teknologi? Agen Properti Bakal Ketinggalan Loh\

JAKARTA - Pertumbuhan pengguna teknologi internet di Indonesia memang meningkat pesat. Apalagi dengan semakin murahnya smartphone.

Negeri ini menjadi salah satu pengguna Facebook dan Twitter terbesar di dunia. Jakarta menjadi salah satu kota pengguna Twitter teraktif.

Instagram dan Path juga menjadi favorit para pengguna media sosial di tanah air. Tua muda, pria wanita, semuanya memiliki akun jejaring sosial.

Maraknya penggunaan media sosial juga setidaknya mengubah tatanan bisnis yang sudah ada. Mau tidak mau, perusahaan sudah merambah pemasaran lewat digital alias digital marketing.

Hal ini disampaikan oleh guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mari Elka Pangestu dalam keynote speech-nya pada Marketing Conference 2017 yang diselenggarakan di Ciputra Artpreneur, Ciputra World Jakarta pada Selasa (7/3).

Marketing Conference ini dihadiri ratusan agen properti yang memasarkan produk-produk properti yang dibangun dan dikembangkan oleh Ciputra Group.

Mantan Menteri Perdagangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memaparkan berbagai hal mulai dari ekonomi makro hingga pertumbuhan teknologi dan juga perkembangan dunia properti.

Menurut Mari, ada 88 juta pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 82 persen dari 50 juta pengguna menggunakan media sosial.

Sementara itu, ada 11,3 juta orang yang melakukan transaksi online. Penggunaan internet terutama media sosial memang semakin marak.

“Kita bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi membuat vlog (video blog) saat kunjungan Raja Salman. Semua orang bisa melihat semua itu,” ujar Marie.

(Baca juga: Sinar Mas Land Tawarkan Hunian Kaum Urban Bernuansa Alam)

Selain itu, foto-foto selfie sejumlah pejabat dan mantan pejabat bersama Raja Salman pun menjadi viral ke seluruh dunia.

Menurut Mari, ada perubahan dalam dunia industri dan properti juga terkena imbasnya saat teknologi internet mulai masuk.

“Kita harus bersahabat dengan teknologi. Kalo nggak, you will leave behind. Teknologi tahu banyak, ada big data,” ujar Mari.

Untuk itu, Mari menyampaikan agar agen properti mesti bisa memahami dan menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya. Apalagi sekarang, para konsumen properti juga sudah melek teknologi.

“Agen properti harus mempelajari teknologi. Apalagi kompetisi untuk para agen memang ketat dan harus lebih fight lagi,” lanjut Mari.