\Wall Street Menguat Jelang Pertemuan Bank Sentral AS\

JAKARTA - Wall Street atau bursa saham Amerika Serikat (AS) berhasil mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Penguatan ini ditopang oleh rilis data ketenagakerjaan AS yang telah menunjukkan bahwa perekonomian AS telah mengalami perbaikan.

Melansir Reuters, Sabtu (11/3/2017), indeks saham Dow Jones berhasil mengalami kenaikan sebesar 44,79 point atau 0,21% pada level 20.902,98. Kenaikan juga dialami oleh indeks saham S&P 500 sebesar 7,73 poin atau 0,33% pada level 2.372,6. Tak hanya itu, indeks saham Nasdaq juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 22,92 poin atau 0,39% ke level 5.861,73.

Namun, keadaan sebaliknya justru terjadi apabila dilihat data secara mingguan. Indeks saham Dow Jones tercatat mengalami penurunan sebesar 0,5%. Adapun indeks saham S&P 500 juga turun sebesar 0,4% dan indeks saham Nasdaq turut mengalami penurunan sebesar 0,2%.

Seperti diketahui, naik turunnya kinerja pasar saham di AS ini tidak terlepas dari data Departemen Tenaga Kerja AS yang telah dirilis. Berdasarkan laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS, terdapat penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 235.000 tenaga kerja.

Kenaikan jumlah tenaga kerja yang baru saja dirilis ini lebih tinggi dibandingkan prediksi para ekonom, yaitu sebesar 190.000 tenaga kerja . Bahkan, dengan upah yang cenderung stabil, hal ini pun turut menjadi sentimen bagi pasar modal AS jelang akhir pekan ini.

"Data tenaga kerja ini memang memberikan sebuah kejutan. Data ini memberi konfirmasi bahwa pasar tenaga kerja telah mengalami perbaikan. Hanya saja, reaksi pasar tidak terlalu besar, karena pasar mengharapkan data yang lebih baik," ungkap Direktur Private Client Reserve dari US Bank. Jeffrey Kravetz.

Bahkan, selain berdampak ke pasar modal, data ketenagakerjaan ini juga akan memberikan peluang bagi Bank Sentral AS the Federal Reserve (the Fed) untuk menaikkan suku bunga acuannya pada bulan ini. Pertemuan sendiri akan dilakukan pada tanggal 14 hingga 15 Maret mendatang untuk membahas mengenai kebijakan suku bunga.

Prediksi kenaikan suku bunga the Fed ini juga didukung oleh target inflasi sebesar 2% yang hampir tercapai. Hal inilah yang turut menjadi sentimen bagi pelaku pasar dan tentunya berdampak pada pergerakan pasar saham AS.

Besarnya kemungkinan kenaikan suku bunga AS ini juga turut mendukung kenaikan indeks pada sektor saham keuangan S&P 500. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan pemotongan pajak hingga penguatan belanja pada sektor infrastuktur. Kendati demikian, indeks saham S&P 500 memang ditutup menurun berdasarkan data secara mingguan.

Meskipun beberapa indeks pasar saham ditutup menguat jelang akhir pekan, namun saham-saham operator rumah sakit di AS justru mengalami pelemahan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dari Partai Republik kepada Presiden AS Donald Trump untuk menarik kembali program ObamaCare. Seperti diketahui, program kesehatan ini dicetuskan oleh Barack Obama. Dalam program ini, diusulkan perombakan regulasi pada sistem layanan kesehatan Amerika Serikat. Sebagai dampaknya, saham Tenet Healthcare tercatat melemah sebesar 5,3%.

Selain itu, harga saham Finisar Corp bahkan anjlok hingga 22,7%. Hal ini disebabkan karena mengecewakannya laporan perkiraan laba dan pendapatan sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, volume perdagangan saham di Wall Street tercatat mencapai 6,9 miliar saham. Perdagangan ini pun lebih rendah dari rata-rata perdagangan saham selama 20 hari terakhir yang berhasil menembus angka 7 miliar saham. (ded)