\Langka, Harga Gas Melon Terbang ke Rp22 Ribu \

MAMUJU - Harga tabung gas 3 kilogram di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per tabung sejak dua pekan terakhir. Harga tabung gas 3 kilogram di Mamuju terus mengalami kenaikan dari harga Rp17.000 per tabung, menjadi Rp20.000 per tabung kemudian naik lagi menjadi Rp22.000.

Diperkirakan, kenaikan harga tabung gas yang terus terjadi di Mamuju ini disebabkan pasokan tidak lancar dari distributor. Akibatnya sempat terjadi kelangkaan

"Kalau pasokan tidak lancar maka otomatis harga tabung mengalami kenaikan, sehingga harga tabung gas di Mamuju juga naik," kata Andri pengecer gas di Mamuju.

Ia menyampaikan jika pasokan gas elpiji dari Pare Pare tidak lancar dari dua pekan terakhir akibatnya selain mengalami lonjakan, gas elpiji juga langka dijual pembeli.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar, Nirwansyah meminta agar pemerintah setempat dapat mengawasi distribusi gas tabung elpiji agar dapat lancar dan tabung gas tidak mengalami kenaikan dan lonjakan harga.

"Naiknya tabung gas elpiji tentu sangat membebani ekonomi masyarakat, sehingga penyebab kenaikannya harus dicegah dengan melancarkan distribusi tabung gas elpiji ke Mamuju," katanya.