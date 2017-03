\Rp13.367, Rupiah Berhasil Libas Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya dibuka menguat, setelah sebelumnya bergerak di zona merah dan sempat menyentuh level Rp13.400 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Senin (13/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.367 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.358-Rp13.372 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat ke Rp13.363 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam rentang Rp13.348 per USD hingga Rp13.378 per USD.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, pergerakan Rupiah masih diwarnai sentimen bank sentral AS, The Fed yang akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

"Dolar diperkirakan akan naik terus (menguat) lawan Rupiah. Ini yang pertama kita harus antisipasi fed fund rate yang naik lebih cepat dari yang diperkirakan," kata Edwin kepada Okezone.

Menurut Edwin, untuk mengantipasi pelemahan Rupiah yang dalam, Bank Indonesia (BI) harus merespons secara cepat. Terlebih lagi, fed fund rate diprediksi akan naik tiga hingga empat kali di tahun ini.

"Bulan ini diperkirakan naik 0,25%, responsnya tergantung BI, apakah mau naik naikkan suku bunga atau tidak," tukasnya.