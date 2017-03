\Bos BEI: Jangan Risau soal Kenaikan Suku Bunga The Fed\

JAKARTA – Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengungkapkan bahwa pelaku pasar modal telah mempersiapkan langkah ansitsipatif dalam menghadapi rencana kenaikan suku bunga The Fed dari jauh hari.

Prediksi yang beredar, The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% melalui pertemuan kebijakan moneter yang akan dilangsungkan pada esok hari, 14 dan 15 Maret 2017.

“Di pasar modal semua investor sudah restore in, investor sudah memperhitungkan semua berita ini,” ujar Tito di Gedung BEI, Senin (13/3/2017).

Dengan segala kesiapan tersebut, Tito meyakini tidak akan ada gejolak yang berarti dalam pasar modal. Sehingga dirinya mengimbau seluruh pihak untuk tidak merisaukan kenaikan suku bunga The Fed.

“Jadi tidak berarti nanti kejadian (kenaikan suku bunga The Fed), pasar akan bergejolak? Tidak lagi," tuturnya.

Sekadar informasi, Gubernur The Fed AS Janet Yellen telah member kode kenaikan suku bunga The Fed melalui pidatonya pada Sabtu, (4/3/2017).

Pertimbangan yang diambil Yellen adalah perkembangan ekonomi AS yang menunjukkan sinyal positif, menyusul tingkat pengangguran berada di 4,8 % pada Januari serta tingkat inflasi meningkat hampir 2% pada Januari sesuai target Fed. Jika benar terjadi, maka ini menjadi ketiga kalinya dalam satu dekade bahwa Bank Sentral AS menaikkan suku bunga.