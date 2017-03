\ CIMB Niaga Buyback Saham Rp500 Miliar\

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melakukan pembelian saham kembali (buyback) saham dengan target total dana Rp500 miliar.

Rencana buyback ini akan disampaikan oleh perseroan dalam rapat umum Pemegang Saham yang bakalan dilaksanakan 25 April mendatang. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Nantinya, pembelian kembali saham ini bakalan dilakukan dalam waktu 18 bulansemenjak disetujuinya pembelian kembali saham perseroan per tanggal 25 April mendatang.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham perseroan maksimum 2,0% dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 503 juta saham.

Perseroan juga mencatat laba bersih per saham senilai 82,3 per lembar saham, sementara performa laba bersih per saham usai buyback adalah sebesar 84,52 per saham. Saat ini jumlah saham beredar BNGA mencapai 2,14 miliar saham atau setara 8,52% dari total saham perusahaan.

Saham hasil buyback akan disimpan sebagai treasury stocks. Pada penutupan perdagangan saham Jumat akhir pekan kemarin, saham BNGA berhasil mendaki ke level 1.005 per lembar sahamnya atau naik sekitar 3,6%