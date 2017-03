\Rupiah Rp13.356, Menguat Jelang Rapat FMOC\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah ditutup menguat jelang Federal Meeting Open Committee (FMOC) yang akan dilakukan pada 14-15 Maret. Rupiah pun semakin menjauhi level psikologis Rp13.400 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate menguat 19 poin atau 0,15% ke USD13.356 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.334-Rp13.372 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 45 poin atau 0,34% ke Rp13.331 per USD. Hari ini, Rupiah tercatat bergerak di kisaran Rp13.331 per USD hingga Rp13.378 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange (Jisdor) menguat 29 poin. BI dalam kurs tengahnya mencatat Rupiah berada pada Rp13.364 per USD dari sebelumnya Rp13.393 per USD.

Adapun harga jual yang yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.431 per USD. Sementara untuk harga beli, berada pada angka Rp13.297 per USD.