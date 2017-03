\Wall Street Gugup Jelang Pertemuan The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka bergerak mendatar menanti menjelang rapat The Federal Reserve. Federal Open Market Committee (FOMC) diharapkan mengangkat suku bunga 0,25 basis poin menjadi 0,75-1%.

Investor akan mencermati komentar Gubernur The Fed Janet Janet Yellen, terkait petunjuk kebijakan bank sentral Amerika yang diharapkan bisa lebih agresif karena ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Pasalnya, sejumlah data pekerjaan bulanan menunjukkan adanya ledakan pada akhir pekan kemarin dan menggarisbawahi kekuatan pasar tenaga kerja AS dan kemampuan ekonomi untuk menyerap kenaikan suku bunga.

Indeks Dow Jones naik 10 poin atau 0,05% dengan 5.538 saham diperdagangkan, indeks S&P 500 naik 0,75 poin atau 0,03% dengan 101.937 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 turun 0,75 poin atau 0,01% dengan 6.491 saham diperdagangkan.

Dolar AS, yang cenderung menguat seiring dengan kenaikan suku bunga, naik untuk pertama kalinya dalam tiga hari belakangan. Selain itu, emas juga naik karena ketidakpastian menjelang pemilu di Eropa.