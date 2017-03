\PR bagi Calon Bos OJK untuk Menata Arsitek Perbankan\

JAKARTA – Panitia Seleksi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis 21 nama yang lolos seleksi tahap IV proses pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menerima laporan 21 nama tersebut dan akan kembali dipangkas menjadi 14 nama, sebelum diserahkan 7 nama ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, anggota komisioner OJK yang baru diharapkan dapat menghadirkan integrasi keuangan yang kukuh membawa masa depan perekonomian Indonesia.

“Ini membutuhkan hubungan yang solid dari sektor keuangan, termasuk ke mana arah kebijakan sektor keuangan kita ke depan,” terang Enny ketika dihubungi Okezone belum lama ini.

PR lain bagi komisioner OJK mendatang adalah fondasi arsitektur perbankan Indonesia. Enny menyatakan bahwa pembenahan sektor perbankan Indonesia sangat memengaruhi arah kebijakan ekonomi.

“Apakah ke depan masih melanjutkan ke Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I, II, III atau ke arsitektur perbankan yang lama, sehingga ini yang juga nanti tidak hanya perdebatan personal komisioner tetapi juga arah kebijakan ke depan,” sambungnya.

Pansel DK OJK sendiri diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beranggotakan Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta enam anggota lainnya mewakili industri jasa keuangan dan akademisi.

