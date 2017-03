\BUSINESS HITS: The Fed Cuma Punya Satu Pilihan, Naikkan Suku Bunga \

NEW YORK - Para pelaku melihat hampir tak terelakkan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) alias The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan AS pada tengah pekan ini, setelah pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif. Pasar memperkirakan harapan investor secara keseluruhan kemungkinan 100% bakal naik dalam waktu dekat.

Jika benar terjadi, maka ini menjadi ketiga kalinya dalam satu dekade bahwa Bank Sentral AS menaikkan suku bunga. Para analis mengatakan, kemungkinan The Fed bakal mendongkrak suku bunga pada akhir pekan, ketika angka pertumbuhan tenaga kerja lebih baik pada bulan Februari.

Sementara pada pekan lalu, Gubernur Federal Reserve Janet Yellen mengatakan, bank sentral bisa menaikkan suku bunga pada Maret ketika angka-angka data inflasi dan ketenagakerjaan memenuhi harapan.

