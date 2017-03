\Perbankan Jadi 'Korban Pertama' Kenaikan Fed Rate \

JAKARTA - Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) akan dilangsungkan pada 14 dan 15 Maret 2017. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang paling dinanti oleh pasar ekonomi global. Pasalnya, dalam pertemuan ini akan diputuskan kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) atau The Fed Rate.

Kenaikan suku bunga The Fed diyakini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi pasar dalam negeri. Analis Reliance Securities Robertus Yanuar Hardy mengatakan, sektor yang paling rentan terkena dampak kenaikan The Fed adalah sektor keuangan.

“Karena kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunganya pada Rabu malam mendatang,” ujarnya ketika dihubungi Okezone.

Bahkan, sebelum rapat tersebut dimuali sektor keuangan sudah mengalami tekanan. "Sektor perbankan memang hari ini mengalami tekanan yang cukup berat," tambah dia.

Sekedar informasi, Bank Indonesia telah memprediksi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Kenaikan The Fed sudah diisyaratkan oleh Gubernur The Fed Amerika Serikat (AS) Janet Yellen.

Pertimbangan Yellen adalah perkembangan ekonomi AS yang menunjukkan sinyal positif, menyusul tingkat pengangguran berada di 4,8% pada Januari serta tingkat inflasi meningkat hampir 2% pada Januari sesuai target Fed. Jika benar terjadi, ini menjadi ketiga kalinya dalam satu dekade bahwa Bank Sentral AS menaikkan suku bunga.