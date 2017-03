\Fed Rate Naik, Saham ITMG, HRUM, ANTM dan ADRO Semakin Menarik\

JAKARTA - Bank Sentra Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve berencana untuk menaikkan suku bunga The Fed pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan dilangsungkan pada 14 dan 15 Maret 2017. Kenaikan ini merupakan kenaikan pertama kalinya dari rangkaian kenaikan yang diperkirakan terjadi pada 2017.

Dengan adanya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, diperkirakan akan mendorong aliran dana asing di negara berkembang kembali ke Amerika. Akibatnya, nilai tukar di negara berkembang akan tertekan oleh keperkasaan dolar AS.

Analis Reliance Securities Robertus Yanuar Hardy mengatakan, apabila terjadi kenaikan The Fed, maka cenderung terjadi pelemahan mata uang Rupiah. Dengan demikian, pasar komoditas luar negeri akan mempertimbangkan kenaikan impor komoditas dari Indonesia.

"Sehingga emiten yang mempunyai ekspor komoditas akan mendapatkan untung dari meningkatnya penjualan ekspor," kata dia kepada Okezone di Jakarta.

Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan relaksasi ekspor mineral akan semakin membuka peluang bagi perusahaan komoditas melawan kenaikan The Fed. “Jadi saham–saham seperti ITMG, HRUM, ANTM, dan ADRO akan naik,” ujar dia.

Sebelumnya, PT Bank DBS Indonesia memproyeksikan Bank Sentral Amerika The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak empat kali pada 2017. Kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap sebanyak 25 bps setiap kenaikan. Namun, BI memproyeksi Fed rate hanya akan naik dua kali sepanjang 2017. Suku bunga acuan AS saat ini berada di level 0,5%-0,75%.