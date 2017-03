\BUSINESS HITS: Akhirnya, Emas Antam Berhasil Keluar dari Tren Pelemahan\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) hari ini akhirnya naik, setelah hampir sepekan lalu emas Antam meredup. Tercatat, harga emas Antam naik Rp1.000 per gram menjadi Rp590.000 dari harga sebelumnya Rp589.000.

Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.140.000. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.415.000 per bar. Emas 3 gram dihargai Rp1.692.000 per bar, kemudian harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.244.000 per bar.

Emas 5 gram dibanderol Rp2.805.000, emas 10 gram dijual Rp5.535.000 per bar. Untuk emas 25 gram dijual Rp13.700.000, kemudian emas 50 gram Rp27.250.000 per bar.

