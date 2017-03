\Kerjasama dengan Banyak Negara Jadi Ajang Promosi\

JAKARTA - Sejumlah kesepakatan dan perjanjian dengan negara-negara tujuan ekspor non-tradisional menjadi momentum untuk mendorong produk hilir dari sejumlah komoditas andalan Indonesia.

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, hilirisasi selain mengurangi dampak fluktuasi harga komoditas juga memperluas akses pasar dan dampak ekonomi. Momentum banyaknya kerja sama internasional yang baru, diyakini menjadi indikator bertambahnya keyakinan investor- investor untuk lebih berinvestasi di bidang manufaktur, mengolah barang mentah menjadi barang jadi.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menuturkan, tanpa kerja sama dan promosi apapun, sebenarnya Indonesia telah menjadi negara tujuan investasi yang masuk dalam 10 besar dunia, bahkan sempat menduduki nomor 3 dunia. Karenanya, persepsi yang baik di luar negeri terhadap ekonomi Indonesia ini, harus dikapitalisasi menjadi tindakan nyata berupa peningkatan investasi dan volume perdagangan.

Khusus untuk peningkatan perdagangan, Enny mengatakan, sejauh ini sekitar 70 % ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas. Melihat fakta tersebut, artinya selama ini hanya negara-negara tertentu dengan industri maju seperti Amerika, China dan Jepang yang paling banyak menyerap barang ekspor Indonesia sebagai bahan baku industri mereka.

“Tapi kalau ekspor kita itu bisa kita geser ke sektor produk, tentu negara-negara yang berada di luar negara industri seperti Afrika Selatan, Timur Tengah, dan juga beberapa negara di Amerika Latin serta Eropa, bisa kita masukkan produk kita,” kata Enny, Senin (13/3/2017).

Menyinggung potensi investasi dari Timur Tengah, Enny mengatakan, dana dari kawasan tersebut masih lebih banyak mengalir ke investasi portofolio. Dengan momentum banyaknya kerja sama dan kesepakatan baru, Indonesia bisa meyakinkan investor-investor di negara tersebut untuk berinvestasi di industri hilir komoditas asli Indonesia.

“Misalnya berbagai macam industri yang berbasis kelapa sawit dan komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar Timur Tengah,” serunya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda di kesempatan berbeda mengatakan, kondisi perekonomian dunia saat ini mendorong negara-negara di dunia ingin melindungi industri di dalam negerinya masing-masing. Hal tersebut menurutnya mengakibatkan Non-Tariff Barrier (NTB) sepertinya kembali digunakan sebagai mekanisme bertahan masing masing negara.

"Akibat negara-negara maju menggunakan mekanisme standardisasi, NTB semacam ini berpotensi menghambat ekspor Indonesia ke negara-negara potensial tujuan ekspor,” serunya.

Melihat pembukaan pasar baru ekspor sebagai suatu keniscayaan, pemerintah pun mau tak mau gencar menggaet potensi dagang dengan negara non-tradisonal. Untuk negara tradisional, penguatan dagang dan pengembangan variasi produk menjadi solusi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mencontohkan, penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sektor perdagangan dengan Arab Saudi baru-baru ini dilakukan untuk komoditas bernilai tambah. Diakuinya, dalam beberapa tahun ini telah terjadi kemerosotan minat dagang Arab Saudi dengan Indonesia.

Bahkan berdasarkan data neraca perdagangan terlihat kekosongan beberapa sektor yang menurutnya masih berpotensi untuk digenjot.

“Kita menyadari, masih banyak komoditi lain yang masih bisa kita kembangkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama perdagangan antara dua negara yang mempunyai hubungan historis begitu panjang," ujar Enggar.

Data menunjukkan, transaksi perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi periode 2015-2016 mengalami penurunan, sebesar 26 persen menjadi USD 4,01 miliar pada 2016 dibanding setahun sebelumnya. Data dari UN Comtrade juga menyebutkan, di 2012 sampai 2014, neraca dagang Indonesia dengan negara negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Asociation (IORA) tercatat defisit sebesar USD4,2 milar, USD4,9 miliar dan USD1,5 miliar.

Baru pada tahun 2015 neraca dagang Indonesia dengan negara-negara IORA kembal tercatat surplus sebesar USD2,5 miliar dan sebesar USD1,45 miliar di 2016. Nilai surplus itupun tersebut belum menyamai capaian terbesar surpus di atas USD5 miliar yang terjadi di tahun 1998, 2000 dan 2007.

Secara umum, sepanjang 2016, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus USD 8,78 miliar, meningkat 14,5% dibandingkan 2015 sebesar USD7,67 miliar. Nilai ekspor Indonesia sendiri tercatat sebesar USD 144,43 miliar dengan impor impor USD135,65 miliar.

Hanya saja perlu diakui, surplusnya neraca perdagangan terjadi lebih karena penurunan angka impor jauh lebih tinggi dibanding penurunan ekspor. Tercatat nilai impor pada 2016 tersebut turun 4,94% dari tahun sebelumnya sebesar USD142,7 miliar. Penurunan tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,95%. Sementara ekspor turun dari USD150,4 miliar di 2015 menjadi US$ 144,43 miliar di 2016.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, selama puluhan tahun Indonesia terlalu banyak mengandalkan ekspor bahan mentah. Sudah harga dan nilai tambahnya tidak bagus, kita tak juga bisa menghasilkan kegiatan industri untuk mengolahnya,” serunya.

Untuk mengatasi tantangan ini, menurutnya dibutuhkan perusahaan perdagangan yang besar sehingga memiliki kemampuan dalam mengelola hasil perkebunan tersebut.

Ia mencontohkan, bagaimana selama ini Singapura menjadi negara tujuan ekspor hasil perkebunan Indonesia, menyerap komoditas dengan harga rendah. Namun, ketika sudah sampai di Singapura, hasil perkebunan tersebut diolah lagi, dan malah memiliki nilai jual hingga tiga kali lipat harga yang dibeli dari Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut, pemerintah saat ini sudah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia yang lebih jelas arahnya. Hal ini bisa dilihat dari aksi Presiden Joko Widodo yang menyempatkan bertemu dengan beberapa kepala negara seperti Bangladesh, Yaman, Iran, India, dan Mozambik untuk membicarakan kerja sama ekonomi baik investasi maupun perdagangan.

Bangladesh misalnya, sebut Darmin, ingin menambah impor gerbong kereta api sebanyak 250 unit dan menawarkan kerja sama di bidang farmasi. “Dengan India, Pakistan dan Bangladesh kita surplusnya besar, sehingga memang pantas dilanjutkan kerjasamanya. Begitu juga dengan Afrika Selatan, Menteri Perdagangan akan segera juga ke sana menindaklanjutinya," imbuh Darmin.

