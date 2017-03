\Sri Mulyani, Menko Darmin hingga Bos BEI Angkat Bicara soal The Fed\

JAKARTA - Awal pekan ini menjadi momentum yang ditunggu-tunggu pelaku pasar. Pasalnya, Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen tengah menggodok The Fed rate alias tingkat suku bunga acuan Negeri Paman Sam.

Janet Yellen telah memberi sinyal kenaikan suku bunga The Fed melalui pidatonya pada Sabtu 4 Maret 2017. Pertimbangan yang diambil Yellen adalah perkembangan ekonomi AS yang menunjukkan gejala positif, menyusul pengangguran berada di 4,8% pada Januari serta tingkat inflasi terkendali hampir 2% pada Januari sesuai target Fed. Jika benar terjadi, ini menjadi ketiga kalinya dalam satu dekade bahwa Bank Sentral AS menaikkan suku bunga.

Kebijakan ini nantinya kan memberikan efek yang luas bagi perekonomian dunia. Selain itu, juga akan memberikan dampak bagi indeks saham dan nilai tukar mata uang dunia, termasuk Rupiah. Pelaku pasar mengkhawatirkan, jika The Fed rate naik maka Rupiah akan terjungkal dan menjadi sentimen negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sejumlah kalangan memprediksikan yang beredar, The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% melalui pertemuan kebijakan moneter yang akan dilangsungkan pada esok hari, 14 dan 15 Maret 2017 waktu setempat.

Bagaimana komentar pejabat ekonomi Indonesia? Berikut ini seperti dirangkum Okezone.com.

Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Kenapa kita pusing dengan apa yang dikatakan Gubernur The Fed (Janet Yellen)? Kenapa kalau dia bicara, seluruh dunia harus menyimak," kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (10/1/2017) lalu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berpendapat yang dikatakan pejabat The Fed selalu dalam pengertian yang luas. Pasar tidak akan mudah menebak apakah suku bunga naik atau turun.

“Tetapi, kita juga harus hati-hati. Kalau Anda lihat kalimatnya (The Fed), itu ciri-ciri bank sentral di mana-mana,” tukas dia.

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio

“Di pasar modal semua investor sudah restore in, investor sudah memperhitungkan semua berita ini,” ujar Tito di Gedung BEI, Senin (13/3/2017).

Dengan segala kesiapan tersebut, Tito meyakini tidak akan ada gejolak yang berarti dalam pasar modal. Sehingga dirinya mengimbau seluruh pihak untuk tidak merisaukan kenaikan suku bunga The Fed.

“Jadi tidak berarti nanti kejadian (kenaikan suku bunga The Fed), pasar akan bergejolak? Tidak lagi," tuturnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution

“Fundamental kita relatif baik, artinya pertumbuhannya oke, perdagangan internasionalnya, neraca pembayarannya oke, itu juga sebabnya kurs kita tidak melemah terus, malah melemah tapi kemudian ada naiknya," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Senin (6/3/2017).

Darmin juga menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi. Pemerintah bahkan telah memperkirakan dampak yang muncul dari sentimen kenaikan The Fed. Dengan segala kesiapan tersebut, Darmin meyakini, kenaikan The Fed tidak akan berpengaruh signifikan terhadap nilai Rupiah serta perekonomian Indonesia secara umum.

“Buktinya coba lihat dolar, tidak terus menguat selama ini. Dia menguat lalu melemah lagi, Rupiah kita di Rp13.345-Rp13.350. Jadi, jangan dianggap ini akan ada perubahan besar,” pungkasnya.