\Tak Patuh Lapor Kekayaan, Begini Ancaman Menkeu Sri Mulyani\

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan waktu tiga hari kerja kepada sebanyak 163 orang pegawainya yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bagi pegawai yang tetap tidak patuh maka tidak akan bisa dipromosikan jabatan, jika perlu akan di ganti dari jabatannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari mengatakan, akan memberi hukuman kepada pegawainya yang tetap tidak patuh dan masih belum melaporkan LHKPN nya. Sehingga diharapkan semua Dirjen dan Irjen yang ada di Kemenkeu mengingatkan semua bawahannya untuk melaporkan kewajibannya.

"Saya minta siapa itu 163 kalau dia mutasi, promosi saya bisa maklumi. Saya minta posisinya di mana. Katanya ada mutasi, promosi, jadi diberi waktu dua bulan. Tapi kalau yang tidak patuh, sudah ada diposisi, katakan 3 hari ya saya tunggu akhir Minggu ini. Kalau ada yang tidak patuh tolong beri peringatan saya sudah ingatkan September lalu, kalau tidak, ya beri nilai murah. Enggak usah dipromosikan lagi, kalau perlu ganti aja sampai dia bisa lapor dengan benar," ungkapnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Dengan adanya pelaporan LHKPN dengan sistem elektronik, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diapresiasi olehnya.

"Saya sampaikan spirit sederhanakan LHKPN kami apresiasi. Dalam aplikasi elektronik sangat bantu. Kita lihat saja ke depan yang update dan isi. KPK harapkan setiap tahun, jadi sita waktu kita juga kalau pejabat atau pegawai," jelasnya.

Sri Mulyani berharap dengan adanya program ini maka tidak akan buang waktgu banyak untuk lapor LHKPN nya. Karena, menurutnya, selama ini jika ingin lapor LHKPN butuh waktu lama, karena harus menyiapkan berkas-berkas formulir.

"Dalam setahun berarti isi SPT, LHKPN, e performance, P2P yang banyak itu. Tapi saya suspect banyak singkat waktu, jadi pejabat isinya enggak terlalu benar. Tolong hal-hal seperti ini kalau bicara transformasi Kementerian/Lembaga (K/L), Kemenkeu mungkin pikirkan 365 hari berapa hari kerja dan beberapa hari untuk hal-hal yang sifatnya birokratis yang bisa disimplifikasi," jelasnya.

Lanjut dirinya mengharapkan pegawainya akan taat melaporkan LHKPN-nya, sehingga Kemenkeu sebagai lembaga keuangan di Indonesia bisa menjadi kementerian yang berinovasi reformasi, transformasi dan efesisensi. Sehingga Kemenkeu bisa bangga menjadi lembaga yang taat atas segala kewajibannya.

"Hal-hal ini saya ingin dari pejabat yang hari ini duduk, saya janji enggak marah, saya janji tantang Anda. Coba pikirkan kreatif, ada yang pensiun tahun ini dan tahun depan, renungkan kalau anda mundur lagi ke 25 tahun ke belakang i wish i could do better," tegasnya.