\Atasi Ketimpangan, Pemerintah akan Luncurkan New Economic Policy\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah fokus untuk mengatasi ketimpangan pada berbagai daerah. Hal ini begitu diperhatikan karena tingkat ketimpangan masih berkisar 0,394 pada September 2016. Masih jauh menyentuh angka nol yang menunjukkan kesejahteraan masyakarat.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, pada pertemuan siang ini di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menerbitkan kebijakan ekonomi terbaru atau 'new economic policy'. Hal ini pun didukung sepenuhnya oleh DPR RI.

"Tadi Presiden sebut new economic policy, akan membuat semacam new economic policy dan afirmatif action. Saya kira ini, bagus sekali kalau Presiden lakukan new economic policy seperti di Malaysia," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Malaysia sendiri telah lebih dahulu meluncurkan program ekonomi terbaru yang merespon perkembangan zaman saat ini. Menurut Fadli Zon, DPR RI secara menyeluruh mendukung program pemerintah. Termasuk redistribusi aset yang tengah dilakukan oleh Presiden.

"Ini yang akan dilakukan kita dukung, mudah mudahkan bukan sekedar wacana termasuk akan membagikan lahan 12,7 juta ha yang ada di kehutanan dan 9 juta ha di BPN, jadi ada sekitar 20 juta ha tanah akan dibagi bagikan ke rakyat. Benar enggak ini, jangan hanya sekedar wacana saja. Kalau benar bagaimana langkah langkahnya. Kalau benar kita dukung, reforma agraria itu penting," ungkapnya.

Senada dengan Fadli Zon, Ketua DPR RI Setya Novanto juga mendukung berbagai rencana pemerintah ini. Diharapkan, program-program ini dapat berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan di Indonesia.

"Pertama-pertama apresiasi kepada presiden yg telah menyampaikan 2 hal, yaitu menyangut pemerataan ekonomi dan kesenjangan yang nilai 1% yang sekarang ini sedang terus dipentingkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di daerah-daerah pedesaan," ujarnya.

Dengan program-program ini, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh positif. Bahkan, ekonomi Indonesia ditargetkan dapat mencapai posisi 5 besar dunia pada tahun 2045 mendatang. Tepatnya pada saat kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun.

"Penjelasan dimana pertumbuhan ekonomi diperhitungkan dari 2015 dan sampai 2045, yang kita harapkan Indonesia akan setara dengan 5 negara besar lainnya," tukasnya.