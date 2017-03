\Di Depan Para Pejabat, Sri Mulyani Unjuk Gigi Bernyanyi Lagu Diana Ross\

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengadakan makan malam bersama jajaran stakeholder. Gala dinner bertajuk Stakeholder Gathering Kementerian Keuangan ”Peran Strategis APBN dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa” dihadiri sejumlah pejabat tinggi RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun unjuk kebolehan bernyanyi pada acara tersebut. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menyanyikan lagu berjudul If We Hold on Together milik Diana Ross.

Mengenakan atasan putih berbalut selendang batik, Ani terlihat luwes memegang microphone dan menembangkan lagu tersebut. Hadirin yang memenuhi ruangan Aula Dhanapala Kementerian Keuangan pun menikmati tembang lagu dari Ani.

Ani bernyanyi dihadapan sejumlah pejabat yang hadir. Pantauan Okezone, Selasa (14/3/2017), sejumlah pejabat yang hadir Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita hingga eselon II Kementerian dan Lembaga.

Usai menembangkan lagu itu, Ani diserbu tepuk tangan meriah dari undangan. Dia tertawa kecil dan merasa senang bisa menghibur para stakeholder yang hadir.

"Itu suara sudah habis gara-gara pansel OJK," tutupnya sebelum turun panggung yang disambut dengan tepuk tangan para undangan.