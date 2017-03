\Rupiah Rp13.358, Melemah Tipis Jelang Rapat FMOC\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak landai cenderung melemah, jelang Federal Meeting Open Committee (FMOC) yang akan dilakukan pada 14-15 Maret.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Selasa (14/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah tipis 2 poin atau 0,01% menjadi Rp13.358 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.356-Rp13.365 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah juga melemah tipis 1 poin atau 0,07% ke Rp13.351 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam rentang Rp13.335 per USD hingga Rp13.359 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS berakhir lebih rendah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB), meski data ekonomi Amerika Serikat positif.

Total penggajian pekerjaan non pertanian AS naik 235.000 pada Februari, jauh di atas konsensus pasar 188.000, Departemen Tenaga Kerja mengumumkan pada Jumat (10/3). Sementara itu, tingkat pengangguran sedikit berubah di 4,7% pada Februari.

Para analis mengatakan meski data pekerjaan mendukung spekulasi pasar untuk Federal Reserve menaikkan suku bunga pada bulan ini, namun gagal mendukung greenback, karena kenaikan suku bunga Maret sudah diperhitungkan ke dalam dolar pada level saat ini.