\Wall Street Semakin Gugup Menanti Hasil Rapat The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka terkoreksi karena investor masih menanti hasil pertemuan The Federal Reserve yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga mereka untuk pertama kalinya tahun ini.

The Fed akan memulai pertemuan dua hari mereka dengan 90% proyeksi dari para investor mereka akan menaikkan suku bunga 0,25 poin, karena inflasi dan pasar tenaga kerja menunjukkan kekuatan yang solid.

Indeks Dow Jones industrial average turun 26,64 poin atau 0,13% ke 20.854,84, indeks S&P 500 turun 6,51 poin atau 0,27% menjadi 2.366,96 dan indeks Nasdaq Composite turun 20,37 poin atau 0,35%, ke 5.855,41.

Delapan dari 11 sektor besar di indeks S&P ditutup lebih rendah, dengan indeks energi ini menelan 1,37% dan menjadi sektor yang melemah paling dalam.

Perbankan besar di Wall Street pun memiliki pandangan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga mereka pada pertemuan kebijakan bulan ini.

Namun, pertanyaan besar berikutnya adalah apakah The Fed akan melakukan jalur pengetatan lebih agresif dari sebelumnya, terutama karena pasar bertaruh pada dorongan ekonomi potensial dari kebijakan fiskal yang diusulkan Presiden Donald Trump.