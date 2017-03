\Jokowi Temui Pengusaha hingga Super Junior di Indonesia-Korea Business Summit 2017\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan akan menghadiri Indonesia-Korea Business Summit 2017. Kegiatan ini diadakan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.

Indonesia-Korea Business Summit merupakan acara yang bertujuan untuk mempererat kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada Mei 2016 lalu. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai investasi Korea Selatan di Indonesia akan semakin meningkat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong sebelumnya mengatakan, potensi kerja sama yang bisa dijalin dengan Korea Selatan (Korsel) terdapat pada tiga sektor utama. Ketiga sektor tersebut adalah ekonomi kreatif, perindustrian, dan pariwisata.

Upaya mendorong kerja sama dan pengembangan ekonomi kreatif juga sejalan dengan program penciptaan lapangan kerja. Ditopang populasi muda yang besar dan budaya yang kaya, Indonesia bisa unggul di sektor ekonomi kreatif.

Pada sektor pariwisata, Lembong menyinggung masih minimnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Korsel ke Indonesia, yaitu hanya berkisar 300.000 orang per tahun. Padahal, kunjungan wisman Korsel ke negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina sudah di atas 1 juta orang. Salah satu penyebab rendahnya angka kunjungan disinyalir karena tidak ada penetrasi oleh maskapai berbiaya rendah.

Lembong melanjutkan, kerja sama di sektor industri juga masih berpeluang untuk ditingkatkan. Saat ini, Korsel melalui Posco berinvestasi di industri besi baja di Indonesia dan industri kimia oleh Lotte Chemical.

Tak hanya itu, industri manufaktur masih menjadi sektor utama investasi dari Korsel di Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur mencapai 71%, sektor pertambangan 12%, listrik, gas dan air 6%, serta perdagangan 3%.

Berdasarkan data BKPM, investasi dari Korsel selama lima tahun terakhir periode 2012- 2016 mencapai USD7,5 miliar yang terdiri atas 7.607 proyek. Jumlah investasi tersebut membuat Korea Selatan berada di posisi ketiga sebagai negara dengan nilai investasi tertinggi di IIndonesia. Korsel berada di bawah Singapura (USD30,4 miliar) dan Jepang (USD18 miliar) serta di atas Malaysia (USD7,2 miliar) dan Amerika Serikat (USD7 miliar)

Setelah dibuka Jokowi, sesi awal pada pertemuan ini akan membahas topik Fostering Investment and Partnership between Indonesia and Korea dengan narasumber antara lain Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan), Thomas Lembong (Kepala BKPM), Triawan Munaf (Kepala Bekraf), dan Kim Jae Hong (CEO KOTRA).

Leader boyband papan atas Super Junior Leeteuk pun dijadwalkan akan menghadiri kegiatan Indonesia-Korea Business Summit ini. Saat makan siang peserta nantinya akan mendengarkan paparan dari Lee Soo Man, Chairman SM Entertainment Group yang akan didampingi oleh Leeteuk dari Super Junior.

Berdasarkan agenda, Selasa (14/3/2017), setelah menghadiri Indonesia-Korea Business Summit, Jokowi dijadwalkan juga akan mengadakan pertemuan untuk bersilaturahmi dengan pimpinan lembaga negara. Pertemuan ini akan diadakan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Setelah itu, Jokowi akan melakukan tiga rapat terbatas (ratas). Pertama adalah ratas tentang pertembakauan yang akan dilakukan di Kantor Presiden. Selanjutnya, ratas juga akan dilakukan dengan topik evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Jawa Timur. Terakhir, dengan topik serupa, ratas akan membahas program prioritas untuk Provinsi Kalimantan Barat.