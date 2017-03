\Sinyal The Fed Rate Naik, Rupiah Sudah Kebal\

JAKARTA - Federal Open Market Committee (FOMC) akan mengadakan pertemuan untuk membahas kondisi ekonomi Amerika terkini. Selain itu, FOMC juga akan menentukan tingkat suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) atau The Fed Rate.

Tahun lalu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat melemah pasca kenaikan The Fed. Rupiah sempat berada di level Rp13.365-an per USD.

Namun, untuk tahun ini Analis Binaartaha Parama Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, kondisi Rupiah sekarang lebih prima menghadapi kenaikan The Fed dibandingkan tahun lalu.

"Saat ini kondisi pasar cenderung optimis, pergerakan Rupiah justru positif," kata Reza saat dihubungi Okezone.

Selain itu, dia melihat pasar sudah melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan guncangan yang akan muncul akibat kenaikan The Fed. Dengan kesiapan ini, Reza optimis, kenaikan The Fed tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Rupiah.

"Pasar juga dianggap sudah price in, sehingga nilai tukar rupiah dengan dolar fluktuasinya tidak terlalu besar," tambahnya.