\Genjot Infrastruktur, Bekasi Targetkan Investasi Senilai Rp10 Triliun\

BEKASI - Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian di wilayahnya.

Kota Bekasi memiliki banyak potensi unggulan yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui sektor jasa dan perdagangan. Pembangunan infrastruktur terus dikebut agar perekonomian berdenyut lebih kencang dan kemajuan pembangunan lebih merata di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.

Pada tahun 2017, selain memprioritaskan infrastruktur, Kota Bekasi juga memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk berinvestasi. Saat ini, hunian vertikal yang menjulang terus berdiri kokoh. Mal bergaya arsitektur modern menghiasi daerah yang bersebelahan dengan Ibu Kota Jakarta di sisi timur, Kota Bekasi terus berbenah dan berkembang.

Banyak warga Jakarta dan Bekasi lebih memilih berkunjung ke Kota Bekasi. Selain disuguhkan berbagai fasilitas hiburan seperti mal, infrastruktur jalan di sana juga menunjang. Untuk itu, denyut perekonomian di Kota Bekasi semakin hidup setiap tahunnya dan nilai investasi yang ditanamkan oleh investor setiap tahun semakin meningkat dari wilayah lainnya.

“Tahun 2017 skala prioritas kami adalah pembangunan infrastruktur,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kepada KORAN SINDO . Menurut dia, prioritas pembangunan seperti peningkatan sarana transportasi, penanggulangan banjir, dan public safety dengan target investasi hingga Rp10 triliun.

Bahkan, kata dia, penataan infrastruktur dan utilitas diyakini bisa mendongkrak investasi di wilayahnya. Tak hanya itu, dengan adanya sejumlah pembangunan berskala nasional seperti Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Light Rail Transit (LRT), dan sebagainya bisa memberikan dampak positif terhadap nilai investasi. Pada Tahun Investasi, Bekasi menargetkan bisa memperoleh investasi mencapai Rp10 triliun.

Jumlah itu meningkat dari investasi yang masuk pada 2015 lalu sebesar Rp4,5 triliun. “Warga harus memanfaatkan momen proyek berskala nasional sehingga nilai investasi yang ditargetkan bisa tercapai,” katanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor.

Salah satunya dengan penyederhanaan regulasi pelayanan perizinan yang diharapkan bisa memicu kian banyaknya investasi yang masuk dengan perizinan secara online di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, saat ini di Kota Bekasi jumlah titik kemacetan masih terdapat 19 titik dan jumlah titik banjir tersebar di 49 titik yang tersebar di 12 Kecamatan.

Selain itu kebutuhan fasilitas keselamatan umum juga masih belum memadai. Di usia Kota Bekasi yang ke-20, kata dia, upaya penanggulangan kemacetan di wilayah setempat akan dilakukan melalui penambahan jalan dan penyediaan transportasi massal yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

Sebab, pengguna kendaraan pribadi di Bekasi sudah overload . Karena itu, Pemkot Bekasi mengupayakan ada perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal sehingga titik kemacetan berkurang. Upaya tersebut telah ditempuh pihaknya pada 2015- 2016 melalui penyediaan Transjakarta dan transportasi umum ramah lingkungan.

Alhasil, lanjut dia, di tahun ini transportasi massal itu akan kita perkuat lagi di sejumlah kawasan kemacetan seperti aeromovel, penambahan trayek transpatriot, hingga pembukaan jalur mass rapid transit (MRT). “Kenyamanan kota perlu fasilitas penunjang seperti keselamatan publik yang layak,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji mengatakan, di tahun infrastruktur dan investasi, pemerintah akan terus menggenjot fasilitas untuk masyarakat. Misalnya, membangun fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO), zebra cross, rambu lalu lintas dan lainnya. Selain mengatasi kemacetan, perbaikan dan membuka infrastruktur baru terus dilakukan seperti Jalan KH Noer Ali, Jalan I Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Raya Transyogi.

Kontur jalan di ketiga jalan penghubung dengan DKI Jakarta itu terlihat mulus. Meski begitu, kepadatan kendaraan tak bisa dielakkan. Padahal, lebar jalan cukup mumpuni dilewati oleh dua-tiga kendaraan sekaligus. Tapi, nyatanya, di sana kerap diliput kemacetan.

Guna memecah kemacetan itu, pemerintah daerah gencar menambah jaringan jalan. Saat ini pemerintah sedang membangun sisi barat Jalan Perjuangan di Bekasi Utara. Selain itu, pemerintah juga membangun sisi barat Jalan Underpass di Bekasi Timur dan Jalan Pangeran Jayakarta.

Keberadaan jalan ini dianggap bisa memudahkan aksesibilitas masyarakat yang hendak menuju pusat kota. “Kami sebarkan pola pergerakan masyarakat sehingga tidak selalu bertumpu di satu titik macet,” katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pembangunan jaringan jalan ini mengoptimalkan tanah milik Perusahaan Umum Jasa Tirta (II), Kementerian PUPR.

“Kami menghemat dan melakukan pembebasan lahan milik warga,” sebutnya. Meski begitu, pemerintah daerah menganggarkan dana yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah untuk membangun jaringan jalan baru. Rinciannya, pembangunan Jalan Pangeran Jayakarta menelan biaya Rp22,5 miliar, Jalan Perjuangan Rp35 miliar, dan Jalan Underpass Bekasi Timur Rp20 miliar.

Selain membangun jaringan jalan baru, kata dia, pihaknya juga melakukan pelebaran jalan di Jalan Raya Komsen hingga pertigaan Pasar Rebo, Jatiasih. Pembangunan yang menelan biaya hampir Rp100 miliar ini diperoleh dari DKI Jakarta melalui dana hibah sebagaimana yang dijanjikan pada tahun sebelumnya.

Nantinya konsep ruas jalan itu seperti Jalan Ahmad Yani yang memiliki dua jalur dengan empat lajur. Dengan begitu, pengendara begitu leluasa dalam memacu kendaraannya. “Untuk saat ini kondisi lalu lintas di sana cukup crowded (semrawut) karena masingmasing arah hanya memiliki satu lajur,” ungkapnya.

Selain memperbanyak jaringan jalan, kata dia, jembatan layang (fly over) dibangun untuk mengurai kemacetan. Misalnya pembangunan fly over di Rawapanjang dan Cipendawa dengan masing-masing menelan biaya Rp100 miliar. Titik fly over itu dibangun dari ujung selatan Jalan Ahmad Yani hingga ke Jalan Raya Siliwangi.

Pembangunan fly over dianggap sangat mendesak karena sebagai titik temu antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raya Siliwangi, daerah Rawapanjang kerap dilanda kemacetan. Dengan begitu, kendaraan yang datang dari arah Ahmad Yani menuju Siliwangi dan sebaliknya bisa leluasa melintas.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengapresiasi langkah dari pemerintah yang mencanangkan tahun investasi dan infrastruktur. Menurut dia, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata. “Pemerintah juga harus menjaga iklim investasi,” katanya.

Di tahun 2017 ini, kata dia, pemerintah akan melaksanakan ribuan kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan alokasi anggaran di atas Rp4 triliun diharapkan pembangunan itu bisa dirasakan langsung masyarakat. “Intinya pemerintah harus melaksanakan semua programnya,” sebutnya. (tro)