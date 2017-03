\Tingkatkan Kemudahan Berbisnis, Jokowi: Ini Masalah Persepsi dan Kepercayaan\

JAKARTA - Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar 15 peringkat dalam indeks kemudahan berbisnis, yaitu dari 106 menjadi peringkat 91. Hanya saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum puas terhadap capaian ini.

Presiden Jokowi pun masih tetap menargetkan peringkat EoDB Indonesia pada level 40 besar. Untuk itu, sejumlah perbaikan pun harus terus dilakukan.

"Seperti yang sudah sering saya sampaikan, target kita adalah berada pada posisi empat puluhan, tahun yang lalu kita memang meloncat tetapi masih dalam angka 91. Harus sekali lagi secara detail harus betul-betul dilihat apakah di perizinan, apakah di regulasinya sehingga peringkat yang kita punyai," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Menurut Jokowi, peningkatan ranking ini perlu dicapai oleh pemerintah. Pasalnya, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ini masalah persepsi ini masalah trust yang akan kita bangun sehingga saya harapkan yang berkaitan dengan ease of doing business baik yang berkaitan di Kementerian Kementerian yang berkaitan dengan ekonomi juga hukum dan HAM dan Kementerian yang terkait lainnya agar ini lebih detailkan," ungkapnya.

Apabila Indonesia berhasil mencapai target ini, maka kepercayaan investor dapat meningkat ke Indonesia. Nilai investasi di Indonesia pun nantinya juga dapat semakin meningkat.

"Kembali saya ingatkan bahwa target kita peringkat 40, agar Indonesia dikenal sebagai negara yang di depan dalam kemudahan berusaha. Untuk itu, target penurunan prosedur memulai usaha menjadi 7 hari, dan 5 prosedur segera direalisasikan," tegasnya.

Kajian lebih dalam pun perlu dilakukan. Salah satunya adalah mengevaluasi 10 indikator penilaian yang dilakukan oleh Bank Dunia.

"Saya kira langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki peringkat tiap-tiap indikator ease of doing business yang saat ini terdiri dari 10 indikator, dan kembali saya meyakini kalau ini dilakukan secara detail rinci satu per satu dilihat, saya kira kita akan meloncat," tutupnya. (kmj)