\Menunggu Keputusan The Fed, Rupiah Ambruk ke Rp13.378\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bergejolak menunggu hasil keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed soal kenaikan suku bunga.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Rabu (15/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.378 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.372-Rp13.379 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah juga melemah 18 poin atau 0,1% ke Rp13.373 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam rentang Rp13.358 per USD hingga Rp13.375 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena Federal Reserve memulai pertemuan dua hari kebijakan moneter mereka.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Selasa (14/3) dan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya.

Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai sekitar 95,2%, menurut alat FedWatch CME Group.