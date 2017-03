\Paripurna, Jokowi Soroti Ekonomi Berkeadilan hingga Redistribusi Aset\

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar Sidang Kabinet Paripurna. Sidang Kabinet Paripurna ini akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pada Sidang Kabinet ini, terdapat 2 topik yang akan dibahas. Topik pertama adalah mengenai kapasitas fiskal (resource envelopes) dan pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2018.

Adapun topik kedua yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini adalah mengenai peningkatan peringkat indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Bussiness (EODB) Index pada tahun 2018.

"Pertama yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang sudah sering kita bicarakan, yang kedua nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Bappenas mengenai kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN tahun 2018, serta yang ketiga peningkatan untuk peringkat ease of doing business tahun 2018. Artinya ini persiapan menuju peningkatan peringkat ease of doing bisnis," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Selain itu, lanjut Jokowi, juga akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018. Hambatan dan tantangan yang akan dihadapi pun juga akan dibahas dalam Sidang Kabinet kali ini.

Mengawali Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi pun sempat menyoroti tentang ekonomi berkeadilan. Saat ini, pemerintah telah menerapkan program sertifikasi lahan. Program ini pun diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, khusunya melalui inklusi keuangan.

"Pertama yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita akan menuju dulu kepada yang pertama yang berkaitan dengan kecepatan sertifikasi lahan agar ini dimatangkan oleh Kementerian Agraria, BPN, oleh Kementerian KLH, Kehutanan dan lingkungan hidup. Kembali lagi, kecepatan sertifikasi lahan," jelasnya.

Jokowi pun meminta format kebijakan ini kembali dikaji oleh pemerintah. Termasuk di antaranya adalah program redistribusi aset yang telah mulai berjalan.

"Kedua yang berkaitan dengan format kebijakan pembagian lahannya seperti apa. Ini yang sudah sering kita sampaikan mengenai redistribusi aset dan juga reforma agraria. Sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah melakukan program redistribusi aset. Pada program ini, masyarakat kecil akan menerima lahan yang tidak terpakai dari pemerintah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, saat ini 12,7 juta hektar lahan telah disiapkan. Regulasi pun telah rampung dipersiapkan oleh pemerintah.