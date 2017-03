\Dampak Kenaikan Suku Bunga AS Terlihat dalam Jangka Panjang\

JAKARTA - Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Janet Yellen telah memutuskan menaikkan tingkat suku bunga acuannya ke posisi 0,75% - 1 %. Suku bunga acuan Bank Sentral AS pun meningkat sebesar 0,25 basis poin.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed belum terlihat dampaknya untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang akan sangat berpengaruh.

"Dalam jangka panjang ketidakpastian The Fed Rate ini akan mengakibatkan capital outflow dari negara berkembang. Meskipun bisa dicegah dengan kebijakan yang tepat. Salah satunya memperbaiki fundamental ekonomi nasional," ungkapnya kepada Okezone, Kamis (16/3/2017).

Menurutnya dengan memperbaiki kebijakan akan membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus stabil. Salah satu kebijakan fundamental yang dimaksud adalah 14 paket Kebijakan Pemerintah.

"Iklim investasi diperbaiki. 14 paket kebijakan di evaluasi sehingga sektor usaha bisa bangkit kembali. Akhirnya kalau itu berhasil. Investasi akan kembali masuk ke Indonesia," tukasnya. (kmj)