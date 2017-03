\Wall Street Menguat, Pasca-Kenaikan Suku Bunga The Fed\

NEW YORK - Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir menguat karena para investor mencerna keputusan Federal Reserve AS menaikkan suku bunga acuannya.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 112,73 poin atau 0,54 % menjadi ditutup pada 20.950,10 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 berakhir naik 19,81 poin atau 0,84 % menjadi 2.385,26 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 43,23 poin atau 0,74 % menjadi 5.900,05 poin.

Federal Reserve atau bank sentral AS pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya sejak krisis keuangan global 2008, karena pasar kerja menguat dan inflasi naik menuju target bank sentral.

"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi, bank sentral memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund sebesar 25 basis poin menjadi 0,75-1,0 %," komite pembuat kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan dua hari.

"Keputusan kami untuk membuat pengurangan bertahap lagi dalam jumlah akomodasi kebijakan mencerminkan kemajuan ekonomi berkelanjutan. Pesan sederhananya adalah perekonomian sedang membaik,” kata Ketua the Fed Janet Yellen.

Seorang ekonom FTN Financial Jay Morelock menggambarkan aktivitas ekonomi sebagai 'moderat' dan inflasi inti sebagai 'sedikit berubah', meninggalkan para investor yakin Fed tidak beralih ke sikap fundamental yang lebih 'hawkish', dan akan terus menghapus akomodasi secara bertahap," kata.

Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,1 % di Februari pada basis disesuaikan secara musiman, sejalan dengan konsensus pasar. Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item naik 2,7 % sebelum penyesuaian musiman.

Indeks untuk semua item tidak termasuk makanan dan energi (IHK inti) naik 0,2 % pada Februari, yang naik 2,2 % selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, perkiraan awal penjualan ritel AS untuk Februari 2017 datang di 474 miliar dolar AS, meningkat 0,1 % dari bulan sebelumnya, dan 5,7 % di atas Februari 2016.