\Rupiah Rp13.331, Bergerak Mixed Usai Kenaikan Fed Rate\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak mixed pasca kenaikan suku bunga AS 0,75%-1%.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Kamis (16/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 33 poin atau 0,25% menjadi Rp13.331 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.372-Rp13.379 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 30 poin atau 0,22% ke Rp13.335 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam rentang Rp13.281 per USD hingga Rp13.360 per USD.

Sebelumnya, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) berakhir melemah terhadap mata uang utama lainnya setelah keputusan Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya dalam tiga bulan.

"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi, bank sentral memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund sebesar 25 basis poin menjadi 0,75-1,0 %," ungkap komite pembuat kebijakan Fed dalam sebuah pernyataan.

Para analis mengatakan bahwa sejak kenaikan suku bunga secara luas telah diperkirakan oleh pasar, namun investor tetap berhati-hati tentang kenaikan suku bunga berikutnya tahun ini, mengingat ketidakpastian kebijakan fiskal pemerintahan Trump.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,65 % menjadi 101,040 pada akhir perdagangan.