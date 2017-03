\ Dari Rugi, Indosat Raup Laba Bersih Rp1,1 Triliun\

JAKARTA - Sepanjang tahun 2016 kemarin, PT Indosat Tbk (ISAT) berhasil memperbaiki kinerja keuangannya. Pasalnya, emiten jasa komunikasi ini mampu meraup laba bersih Rp1,1 triliun pada 2016, berbalik dari rugi bersih Rp1,3 triliun di tahun sebelumnya karena untung selisih kurs.

Investor Relations & Corporate Secretary Indosat, Harsya Denny Suryo dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan, perolehan laba tersebut utamanya disebabkan oleh laba operasional yang sehat dan didorong oleh penurunan beban finansial sebesar 20,3%.

”Promosi data centric Indosat Ooredoo mendapat sambutan baik yang telah dibuktikan dengan kuatnya pertumbuhan pendapatan konsolidasian, 9,0% terhadap tahun 2015, dengan total pendapatan sebesar Rp29,2 triliun," ujarnya.

Dia menjelaskan, tingginya pertumbuhan pendapatan selular sebesar 10,0% terhadap tahun 2015 utamanya dikontribusi oleh pendapatan data yang tumbuh kuat sebesar 46,7% terhadap tahun 2015.

Kontribusi pendapatan data, telepon, SMS dan Value Added Service (VAS) terhadap pendapatan selular masing - masing sebesar 43%, 32%, 21% dan 5%. Dari sisi beban, Indosat mencatat Rp25,24 triliun pada 2016, meningkat sebesar Rp837,7 miliar atau 3,4% dibandingkan tahun 2015.

Peningkatan ini utamanya dikontribusi oleh beban jasa telekomunikasi, depresiasi dan amortisasi, beban pemasaran, beban karyawan serta beban umum dan administrasi.

Sementara, perusahaan membukukan beban lain-lain bersih sebesar Rp2,14 triliun, turun sebesar Rp2 triliun miliar atau 48,3% dibandingkan posisi beban yang dicatat di tahun 2015. “Terutama disebabkan oleh peningkatan laba selisih kurs bersih dan penurunan biaya keuangan," jelas Harsya.

Indosat mencatat keuntungan atas selisih kurs bersih di tahun 2016 sebesar Rp273,8 miliar, berbalik dibandingkan kerugian selisih kurs bersih senilai Rp1,29 triliun pada tahun 2015. Hal itu disebabkan oleh apresiasi rupiah terhadap dolar AS di tahun 2016 dibandingkan depresiasi rupiah di tahun 2015 terhadap tingkat nilai tukar di akhir tahun sebelumnya.

Sepanjang 2016, perseroan menggelontorkan belanja modal sebesar Rp7,29 triliun, naik sebesar 0,8% dibandingkan tahun 2015. Dana tersebut berasal dari kas perseroan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 88,4 persen dialokasikan bagi bisnis selular, yang utamanya untuk mendukung permintaan layanan data. Sementara sisanya dialokasikan untuk pengadaan barang modal untuk MIDI, infrastuktur dan IT.

Sebagai informasi, tahun 2017 ini, Indosat menargetkan pendapatan bertumbuh 10% dari tahun 2016 dan berharap mencetak laba bersih. Sejak Januari hingga September 2016, ISAT mengantongi pendapatan sebesar Rp21,52 triliun dan mencetak laba bersih Rp845,35 miliar.

Selain itu, Direktur Utama Indosat, Alexander Rusli pernah bilang, perseroan di tahun 2017 ini juga akan menurunkan utang berdenominasi dolar AS sehingga bottom line bisa positif. Perseroan berharap dapat menurunkan utang berdenominasi dolar AS pada akhir tahun 2017 menjadi 5% hingga 6% dari total utang. Saat ini porsi utang dolar AS sebesar 12% dari total utang.