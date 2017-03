\Sektor Keuangan Menghijau, Wall Street Dibuka Menguat\

NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis. Penguatan tersebut didorong sektor teknologi dan perbankan menguat setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya tahun ini.

Bank sentral pada Rabu menaikkan suku bunga seperempat poin ke 0,75-1,00%, menanggapi kekuatan berlanjut di pasar tenaga kerja dan mengambil inflasi.

Namun, The Fed menempel prospek untuk dua kenaikan suku bunga lebih tahun ini dan tiga di 2018. Saham bank AS yang besar, yang tergelincir pada sikap kurang hawkish dari yang diperkirakan pada Rabu, naik sekitar 0,7%.

"A Fed kurang agresif jelas pesan pasar ingin mendengar dan memang bertindak sesuai," Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Kepala Ekonomis at First Standard Financial.

"Rencana The Fed untuk tetap berpegang pada tiga kenaikan suku bunga memberi lampu hijau bagi investor untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi dan korporasi," ujarnya.

Oracle (ORCL.N) memberi dorongan terbesar untuk S&P 500, dengan kenaikan 8,3% setelah pembuat perangkat lunak bisnis mengeluarkan laba kuartalan lebih baik dari perkiraan.

IBM (IBM.N) naik 1,2% dan merupakan saham pendorong Dow Jones. The S & P sektor teknologi informasi naik 0,42%, memberikan dorongan terbesar pada indeks S&P 500.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 28,03 poin atau 0,13% di 20.978,13, S & P 500 naik 0,65 poin atau 0,03% pada 2.385,91 dan Nasdaq Composite (IXIC) naik 5,09 poin atau 0,09% pada 5.905,14.

Peningkatan pada sektor teknologi dan keuangan memberikan dorongan S&P positif. Meskipun 7 sektor lainnya menurun.

Saham Tesla (TSLA.O) naik 2,8% menjadi USD262,94 setelah produsen mobil listrik mengatakan akan meningkatkan sekitar USD1,15 miliar untuk mempercepat peluncuran 3 model sedan.