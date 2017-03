\Harga Minyak Naik Dipicu Turunnya Produksi AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia naik setelah data menunjukkan kemungkinan defisit minyak mentah di paruh pertama 2017 dan penurunan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS).

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan bahwa persediaan global meningkat pada Januari untuk pertama kalinya dalam enam bulan, meskipun terjadi penurunan produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Tetapi, lembaga itu memperkirakan bahwa pasar akan melihat defisit 500.000 barel per hari pada semester pertama tahun ini, jika tingkat produksi saat ini tetap bertahan sampai Juni.

Sementara itu, penurunan persediaan minyak mentah AS juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga minyak.

Data yang dirilis oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) menyebut persediaan minyak mentah AS membukukan penurunan mingguan pertama dalam 10 minggu terakhir, jatuh 0,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 10 Maret menjadi 528,2 juta barel, naik 7,3 % dari periode sama tahun lalu.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, naik USD1,14 menjadi menetap di USD48,86 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei naik USD0,89 menjadi ditutup pada USD51,81 per barel di London ICE Futures Exchange.