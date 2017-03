\Asyik, Harga Emas Naik Rp4.000 ke Rp591.000 per Gram\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp4.000. Emas dibanderol Rp591.000 per gram dari sebelumnya Rp587.000.

Melansir Logammulia, Kamis (16/3/2017), untuk harga beli kembali (buy back) naik Rp7.000 ke Rp521.000 per gram.

Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.142.000. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.417.500 per bar. Emas 3 gram dihargai Rp1.695.000 per bar, kemudian harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.248.000 per bar.

Emas 5 gram dibanderol Rp2.810.000, emas 10 gram dijual Rp5.545.000 per bar. Untuk emas 25 gram dijual Rp13.725.000, kemudian emas 50 gram Rp27.300.000 per bar.

Sementara emas ukuran 100 gram dibanderol Rp54.425.000 per bar, emas 250 gram Rp135.675.000. Emas ukuran 500 gram dijual Rp270.975.000.

Sementara itu, harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp5.995.000. Kemudian ukuran 20 gram, dijual Rp11.570.000.