\Rupiah Rp13.346, Menguat Tipis di Akhir Pekan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak landai di perdagangan akhir pekan. Meskipun Rupiah mampu menguat tipis.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Jumat (17/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat tipis 1 poin atau 0,01% menjadi Rp13.346 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.314-Rp13.348 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 3 poin atau 0,02% ke Rp13.340 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam rentang Rp13.314 per USD hingga Rp13.345 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS berakhir lebih rendah terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna pernyataan Federal Reserve yang baru dirilis dan hasil pemilu Belanda.

The Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal funds sebesar 25 basis poin menjadi 0,75-1,00%, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua hari pada Rabu (15/3).

Proyeksi The Fed yang diperbarui menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan memperkirakan suku bunga naik menjadi sekitar 1,40% pada akhir 2017, tidak berubah dari perkiraan semula, menyiratkan dua kali lagi kenaikan suku bunga tahun ini.