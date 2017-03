\Pendapatan Sillo Maritime Tumbuh 15,18%\

JAKARTA - Sepanjang tahun 2016, PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) membukukan pendapatan sebesar USD17,97 juta.

Angka tersebut naik 15,18% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 sebesar USD15,6 juta. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta.

Sementara secara bottom line atau laba yang diatribusikan kepada entitas induk pada tahun 2016, SHIP membukukan USD5,04 juta. Angka ini naik 13,32% dibandingkan dengan tahun 2015, yang terbukukan USD4,44 juta.

Sebagai informasi, emiten perusahaan pelayaran ini pada pembukuan tahun 2015, tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Suasa Benua Sukses. Yakni entitas anak yang baru diakuisisi pada Juni 2016.

SHIP juga mencatatkan peningkatan aset perseroan dari sebesar USD41,96 juta pada laporan keuangan 31 Desember 2015, menjadi USD101,31 juta atau naik 141,42% pada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2016. Sementara itu, total liabilitas juga mengalami peningkatan. Dari USD11,29 juta per 31 Desember 2015, menjadi USD51,98 juta atau naik sebesar 360,21% pada 31 Desember 2016.

Peningkatan total aset dan total liabilitas terutama dikarenakan SHIPsudah mulai melakukan konsolidasi atas laporan keuangan pada Juni 2016 dengan laporan keuangan PT Suasa Benua Sukses selaku entitas anak.

"PT Sillo Maritime Perdana Tbk melakukan penyertaan saham sebesar 50,84% pada PT Suasa Benua Sukses pada 16 Juni 2016 sebagai hasil dari penggunaan dana penawaran umum perdana," kata Herjati, Direktur PT Sillo Maritime Perdana.

Pada tahun 2016, pendapatan SHIP ditopang dari bisnis charter kapal dengan total pendapatan USD17,97 juta. Di antara perusahaan yang menjadi pelanggan SHIP, yakni PT Pelayaran Trans Parau Sorat, BUT Petrochina International Jabung Ltd, CNOOC SES Ltd, PT Timas Suplindo, BUT Petrogas (Basin) Ltd, PT Meindo Elang Indah, dan BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd.