\Kenaikan The Fed Rate Beri Kepastian Pasar hingga Perkuat IHSG\

JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini ditutup mencapai rekor tertingginya di level 5.540,43. Sejalan dengan penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) jelang akhir pekan ini juga ditutup di rekor tertingginya di Rp6.018,79 triliun.



Penguatan IHSG dan nilai kapitalisasi pasar ini cukup mengejutkan, pasalnya rekor ini terjadi pasca kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika (The Fed).



Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hosea Nicky Hogan mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed justru memberi kepastian bagi pasar, serta menghilangkan beragam spekulasi yang bermunculan. Sehingga mendorong kepercayaan investor asing kembali ke pasar.



"Kita percaya berbarengan dengan sudah ditetapkannya rate The Fed yang baru itu menimbulkan kepastian dan optimisme dari investor untuk masuk ke pasar modal," ujar Nicky di Gedung BEI, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).



Nicky juga mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kenaikan The Fed. Dia menilai, fundamental perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Terpantau dari beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih berada dalam teritori positif.



"Ini semakin menunjukkan semua indikator layak dihargai dan hari-hari ini kita lihat optimisme mulai terlihat dari kenaikan indeks dan animo investor khususnya asing yang melakukan pembelian," tambah Nicky.



Terakhir Nicky mengharapkan IHSG tidak berhenti pada catatan rekor ini. IHSG diharapkan dapat mencapai target 6000 seperti yang diharapkan.



"Kalau sekarang 5540, mudah-mudahan dan saya rasa banyak analis sekuritas yang percaya bahwa indeks kita bisa sampai 6.000," pungkasnya.

