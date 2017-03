\Harga Minyak Dunia Naik Terdorong Pelemahan Dolar\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB). Menguatnya harga minyak karena mendapat dukungan dari dolar AS yang melemah.



Dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat (17/3), karena investor terus mencerna pernyataan Federal Reserve yang "dovish".



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,12% menjadi 100,240 pada akhir perdagangan.



The Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga acuan federal fund sebesar 25 basis poin menjadi 0,75-1,0%, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua hari pada Rabu (15/3).



Melemahnya dolar membuat minyak yang dihargakan dalam mata uang greenback lebih murah dan lebih menarik bagi pembeli dalam mata uang lainnya.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate untuk pengiriman April, naik USD0,03 menjadi menetap di USD48,78 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei, naik USD0,02 menjadi ditutup pada USD51,76 per barel di London ICE Futures Exchange. (kmj)