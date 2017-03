\Harga Emas Naik, Investor Respons Kebijakan The Fed\

CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para investor melakukan penyesuian posisi sebelum akhir pekan setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik USD3,1 atau 0,25%, menjadi menetap di USD1.230,20 per ounce.



Investor-investor dalam proses melanjutkan reaksi terhadap sinyal Federal Reserve AS bahwa bank sentral bisa memiliki kecepatan yang lebih lambat dalam menaikkan suku bunganya. Para investor percaya The Fed akan menaikkan suku bunga dari 1,00 ke 1,25 selama pertemuan FOMC Juni.



Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat ini untuk menaikkan suku bunga dari 1,00 ke 1,25 adalah empat% pada pertemuan Mei dan 51% untuk pertemuan Juni, bersama dengan peluang dua% peningkatan ke suku bunga 1,5.



Laporan produksi industri yang dirilis pada Jumat (17/3) oleh Federal Reserve AS menunjukkan produksi tidak berubah selama Februari, tapi manufaktur meningkat 0,5%, yang para analis catat berada pada ujung tertinggi dari ekspektasi. Analis lebih percaya bahwa ini merupakan kenaikan terbesar dalam volume sejak 0,5%, dan kemungkinan menempatkan tekanan pada logam mulia.



Perak untuk pengiriman Mei naik 8,3 sen, atau 0,48%, menjadi ditutup pada USD17,413 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD4,6, atau 0,48%, menjadi ditutup pada USD963,00 per ounce. (kmj)