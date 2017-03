\Jika Menang Arbitrase, Freeport Miliki Waktu hingga 2021\

JAKARTA - Freeport tetap pada keputusan untuk tidak mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Padahal, perubahan stasiun pemerintah yang diminta oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan implementasi dari PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Freeport pun berencana akan membawa masalah ini pada ranah arbitrase. Untuk itu, Indonesia harus bersiap dalam menghadapi sidang gugatan ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Hanya saja, pemerintah tak perlu panik apabila nantinya kalah dalam sidang arbitrase ini.

"Katakanlah kita kalah di arbitrase mereka (Freeport) punya waktu sampai 2021. Setelah itu kita bisa lakukan skema divestasi saham," tuturnya kepada Okezone.

Kontrak Freeport memang akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah pun masih belum memberikan lampu hijau terkait perpanjangan kontrak ini.

Bhima melanjutkan, pemerintah juga perlu kembali melihat dampak masalah Freeport ini bagi ekonomi masyarakat. Hanya saja, pemerintah juga harus tetap tegas dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

"Sikap pemerintah Indonesia juga harus tegas, Freeport ikuti konstitusi kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, apabila Indonesia menang dalam sidang arbitrase, maka PT Inalum (Persero) akan mengambil alih tambang yang dikelola oleh Freeport. Luhut pun memastikan bahwa Inalum telah siap untuk mengambil alih tambang emas di tanah Papua tersebut.

Namun, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan bersama Freeport. Diharapkan, akan terdapat win-win solution antara pemerintah dengan Freeport.

