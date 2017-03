\Daftar 19 Orang Asia Paling Kaya di Inggris\

JAKARTA - Negara-negara di Asia memang memiliki pengaruh keuangan yang besar pada ekonomi Inggris, bahkan orang-orang Asia terkaya di Inggris diketahui memiliki perusahaan yang paling kuat di dunia.

Asia Bussines Award (ABA) mengumumkan Asia Rich List 2017. Dalam acara tersebut diumumkan 101 orang Asia dengan penghasilan tertinggi di Inggris. "Dari ritel dan farmasi untuk teknologi dan inovasi, pemimpin bisnis Asia di Inggris berada di garis depan dari industri masing-masing," kata Wali Kota London Sadiq Khan.

Seperti dilansir dari Business Insider, berikut ini adalah 19 orang Asia terkaya di Inggris:

1. Gopichand and Srichand Hinduja dengan kekayaan mencapai 19 miliar poundsterling. Keluarga ini dimulai oleh Parmanand Deepchand Hinduja. Tujuh anggota generasi ketiganya sekarang bekerja dalam satu grup yang mempekerjakan setidaknya 75.000 orang di 35 negara.

2. Lakshmi Mittal dengan kekayaan 12,6 miliar poundsterling. Dia adalah ketua dari Arcelor Mittal, perusahaan produsen baja terbesar di dunia.

3. Sri Prakash Lohia, memiliki 4 miliar poundsterling. Dia merupakan pemilik Indorama Corporation, perusahaan petrokimia dan tekstil. Perusahaan ini memiliki omset sebesar USD10 miliar, mempekerjakan 28.000 orang di 25 negara, dan menjual produk ke 90 negara.

4. Simon, Bobby, dan Robin Arora memiliki 2,2 miliar poundsterling. India Arora brothers memiliki diskon pengecer B & M. Sejak tahun 2016 lalu pendapatannya tumbuh menjadi 100 juta poundsterling.

5. Anil Agarwal dengan kekayaan mencapai 2,2 miliar poundsterling. Dia meruapakan Dia adalah pemilik Vedanta Resources, salah satu kelompok pertambangan dan logam yang paling cepat berkembang di dunia dengan pendapatan melebihi USD13 miliar.

6. Cyrus and Priya Vandrevala dengan kekayaan 2,1 miliar poundsterling. Cyrus Vandrevala mendirikan Intrepid Capital Partners dengan Pete Musser pada tahun 2001, di mana ia sekarang menjabat sebagai wakil ketua. Selain itu juga, dia dan istrinya, Priya, menciptakan Vandrevala Foundation,

7. Sir Anwar and Dawood Pervez, 2 miliar poundsterling. Pada tahun 1963, ia mendirikan toko pertamanya di London Earls Court, mengubah nama menjadi Bestway pada era 70-an.

8. Jasminder Singh. 1,5 miliar poundsterling. Dia memiliki 14 hotel mewah di pusat kota London di bawah merek Radisson Blu Edwardian, serta The May Fair Hotel.

9. Manu Chandaria dan keluarganya mengantongi 1 miliar poundsterling. Dia adalah CEO dari Comcraft Group of Companies, perusahaan bernilai miliaran dolar AS yang telah hadir di lebih dari 40 negara.

10. Rajesh Satiija Ram. 910 juta poundsterling. Rajesh Satiija Ram adalah salah satu tokoh bisnis paling populer di Afrika. Dengan reputasi sebagai si paling beruntung, ia membuat keberuntungan investasi di industri pertambangan

11. Zameer Choudrey. 910 juta poundsterling. Ia merupakan CEO Bestway Group. Pada tahun 2016, ia dianugerahi gelar CBE oleh Ratu Inggris.

12. Ranjit and Baljinder Boparan dengan kekayaan 900 juta poundsterling. Ranjit Boparan dan Baljinder memperoleh keberuntungan mereka di bidang manufaktur makanan, seperti Two Sisters Food Group, Northern Foods, dan the chains of Giraffe dan Ed Easy Diner Restaurant

13. Harpal, Raj, and Tony Matharu kekayaannya mencapai 845 juta poundsterling. Memimpin salah satu hotel mewah di London yaitu hotel kerajaan mewah London, Global Grange Limited.

14. Muhmud Kamani dengan kekayaan 800 juta poundsterling. Dia adalah CEO fashion retailer Boohoo.com

15. Swraj Lord Paul dengan kekayaan 800 juta poundsterling. Swraj Tuhan Paul adalah pendiri Caparo Group, salah satu bisnis baja terbesar di Inggris.

16. Vijay and Bhikhu Patel dengan kekayaan 685 juta poundsterling. Patel saudara adalah pendiri perusahaan farmasi, Waymade Plc.

17. Amit Patel dengan kekayaan 500 juta poundsterling. Dia merupakan direktur dari perusahaan farmasi, Amilco

18. Mayurbhai Madhvani dengan kekayaan 500 juta poundsterling. Ayahnya adalah pendiri Madhavani Grup Muljibhai Madhvani.

19. Bhupendra and Ramesh Kansagra dengan kekayaan 500 juta poundsterling. Duo orang ini adalah direktur dari Solai Holdings Limited, perusahaan jasa investasi yang lumayan terkenal.