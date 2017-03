\BUSINESS HITS: Kasus Freeport, Pemerintah Belum Beri Lampu Hijau Perpanjangan Kontrak\

JAKARTA - Freeport tidak mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bahkan, Freeport berencana membawa masalah ini pada ranah arbitrase.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Hanya saja, pemerintah tak perlu panik apabila nantinya kalah dalam sidang arbitrase ini.

Bhima melanjutkan, pemerintah juga perlu kembali melihat dampak masalah Freeport ini bagi ekonomi masyarakat. Hanya saja, pemerintah juga harus tetap tegas dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

