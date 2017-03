\Atap asal Prancis Ini Fleksibel Mengikuti Bentuk Bangunan \

JAKARTA - Onduvilla, Onduline, dan Onduline Tile yang merupakan produk asal Perancis, sudah banyak diaplikasikan pada properti di Indonesia. Contohnya, cottage di Batam dan gedung perkantoran di Pekanbaru.

Produk atap itu fleksibel dan bisa menyesuaikan sesuai tingkat kerumitan bentuk bangunan. Selain ramah lingkungan, bahan dasarnya adalah serat selulosa, bitumen (genteng aspal), serat organik, resin, dan mineral lain.

"Kebanyakan 60 persen proyek pemerintah dan swasta, 40 persennya residence," kata Country Director PT Onduline Indonesia, Tatok Prijobodo, saat launching produk terbarunya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (17/3).

Onduvilla paling banyak diminati oleh investor asing. Harganya pun jauh lebih mahal dibanding produk Onduline dan Onduline Tile.

"Investor luar sepuluh persen memakai Onduvilla. Harganya juga Rp200 ribu per meter persegi plus pasang, kalau Onduline dan Onduline Tile Rp150 ribu per meter persegi. Yang membedakan packing dan cutting-nya," ujarnya menjelaskan.

Tatok mengatakan, produk-produk ini memang menyasar segmen menengah atas. Tak heran, banyak proyek termasuk resor lebih menggunakan produk Onduline.