\Nih, Daftar Perusahaan Internet Raksasa di Dunia\

JAKARTA - Menjamurnya perusahaan internet di dunia menimbulkan banyaknya persaingan antar perusahaan. Perusahaan berbasis internet merevolusi bisnis dengan menghubungkan konsumen dan pengguna melalui internet.



Berikut sejumlah perusahaan internet global terbesar:



Google

Mesin pencarian internet terbesar saat ini yang merupakan pemimpin dunia dalam pencarian, iklan kontekstual, dan penawaran online. Sebagian besar laba yang diperoleh Google berasal dari AdWords. Google mampu menjangkau hampir seluruh negara di dunia, terkecuali China, yang menggunakan Baidu sebagai mesin telusurnya.



Expedia, Inc

Perusahaan AS yang memiliki dan mengoperasikan beberapa merek perjalanan internasional online global yakni eponymous Expedia.com, Hotels.com, Hotwire.com, trivago, AirAsia (sebelumnya Travel Expedia Perusahaan), Venere.com, Expedia Pakar Lokal, klasik Liburan, CruiseShipCenters Expedia, Travelocity, Orbitz dan HomeAway. Expedia mengoperasikan lebih dari 100 poin bermerek dan dijual di lebih dari 60 negara.



Alibaba

Tercatat di NYSE (New York Stock Exchange), Alibaba menjadi trending topik pada 2014 ketika IPO-nya (initial public offering) menjadi yang terbesar di dunia. Alibaba merupakan e-commerce yang berpusat di Hangzhou, China dan tersebar ke beberapa negara seperti Hong Kong, Swiss dan Amerika Serikat.



eBay

Telah terdaftar di NASDAQ, eBay menawarkan pasar online global untuk individu dan usaha kecil untuk menjual langsung kepada konsumen melalui daftar set-harga atau lelang. Sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia dapat melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.



Linked In

Linkedin adalah salah satu bisnis internet yang lahir dari ide sederhana, yakni menghubungkan orang sesuai dengan latar belakang profesinya. Kini, LinkedIn menjelma menjadi salah satu perusahaan berbasis internet dengan valuasi yang bahkan hampir menyaingi Google, si raksasa mesin pencari di dunia.



Facebook

Terdaftar di NASDAQ, Facebook adalah situs jejaring sosial yang paling populer di dunia. Facebook pertama kali diluncurkan pada Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya sesama mahasiswa Harvard. Pada Januari 2009 Facebook tercatat sebagai layanan jejaring sosial terbesar menurut pengguna aktif bulanan. Lebih dari separuh mengaksesnya melalui perangkat mobile. Pada Mei 2011, sebuah majalah Amerika Serikat Consumer Reports melaporkan terdapat 7,5 juta anak di bawah 13 tahun memiliki akun Facebook.



Amazon

Terdaftar di NASDAQ, Amazon diluncurkan pada 1995 sebagai penjual buku secara online dan sejak diversifikasi menjadi pengecer terbesar di AS berbasis internet. Amazon yang berkantor di Seattle, Washington, AS ini juga memiliki beberapa situs web ritel yang tersebar di beberapa negara.



Yahoo

Diluncurkan sejak 1990-an, Yahoo! masih bersaing dengan Google dan beberapa perusahaan internet baru di beberapa kategori. Menawarkan konten digital dan berbagai layanan melalui portal online termasuk mesin pencari, Yahoo! Homes, dan Yahoo! Finance



Pengguna internet terbesar



1. China

2. India

3. AS

4. Brasil

5. Jepang

6. Indonesia

7. Rusia

(kmj)