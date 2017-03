\BUSINESS HITS: Harga Emas Antam Dijual di Bawah Rp600 Ribu\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp2.000. Emas dibanderol Rp594.000 per gram dari sebelumnya Rp592.000.

Melansir Logammulia, Senin (20/3/2017), untuk harga beli kembali (buy back) naik Rp2.000 ke Rp525.000 per gram.

Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.148.000. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.425.000 per bar. Emas 3 gram dihargai Rp1.704.000 per bar, kemudian harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.260.000 per bar.

