\Gokil! Apartemen Termahal New York Sewanya Rp6 Miliar per Bulan\

JAKARTA - Sudah bukan menjadi rahasia lagi, biaya hidup di kota New York sangat lah tinggi. Bahkan ada sebuah apartemen yang disewakan mencapai USD500 ribu per bulan atau setara Rp6,6 miliar (kurs Rp13.385 per USD).

Dilansir Architecturaldigest, penginapan apartemen yang harga sewa per bulannya mencapai Rp6 miliaran ini didapuk sebagai apartemen termahal di kota New York.

Apartemen ini berada di dalam bangunan hotel The Pierre Hotel, terletak tepat di sudut tenggara dari Central Park kota New York.

Penginapan ini memiliki desain interior sejumlah kain yang kaya akan sutra yang ditenun dengan indah. Selain itu pada langit-langitnya juga diberi sentuhan lampu kaca gantung yang bernilai seni. Belum lagi kamar apartemen ini mampu menyuguhkan pemandangan 360 derajat dari Central Park serta lingkungan di sekitarnya.

Harga sewa yang ditawarkan memang terkesan berlebihan, namun fasilitas yang disediakan pun tak kalah. Apartemen di tempat ini menyediakan 6 kamar tidur, 6 kamar mandi, serta ruangan seluas 444,6 meter per segi yang dapat menampung cukup banyak kegiatan bersama keluarga besar sekalipun.

Bahkan, diklaim apartemen ini menawarkan kemewahan yang tidak kalah baiknya dengan yang ada di hotel bintang 5, serta layanan pendukung lainnya.