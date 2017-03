\Dolar AS Menguat Berkat Pernyataan Pejabat The Fed\

NEW YORK - Kurs dolar AS berakhir menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Penguatan terjadi karena para investor mencerna pernyataan terbaru dari para pejabat Federal Reserve.



Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan dia tidak bisa mengesampingkan lebih dari tiga kenaikan suku bunga tahun ini.



Presiden Fed Chicago Charles Evans juga mengatakan, jika prospek pertumbuhan menguat dan inflasi akan naik, maka kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali untuk sepanjang tahun ini masuk akal.

“Ini bisa menjadi tiga, bisa jadi dua, dan itu bisa menjadi empat (kenaikan suku bunga) jika itu benar-benar meningkat," tambahnya.



Kalimat "hawkish" oleh para pembuat kebijakan The Fed mendorong greenback menguat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08% menjadi 100,380 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0736 dari USD1,0752 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2347 dari USD1,2397 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7733 dari USD0,7713.



Dolar AS dibeli 112,57 yen Jepang, lebih rendah dari 112,62 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9985 franc Swiss dari 0,9964 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3356 dolar Kanada dari 1,3332 dolar Kanada.

